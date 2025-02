Liverpool erreicht erstes Finale in der Ära von Arne Slot, nachdem es die Spurs in den Schatten gestellt hat

HQ

Liverpools hervorragende Saison setzt sich fort, nachdem er sich mit einem 4:0-Sieg gegen die Tottenham Spurs das Finale des EFL Cups (oder Ligapokals) gesichert hat: das erste Finale in der Ära von Arne Slot. Liverpool gewann mit 4:0 an der Anfield Road, wobei die Spurs einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verspielten, in einem Spiel, das von SkySports-Kommentatoren als "schrecklich" bezeichnet wurde.

Cody Gakpo, Mohamed Salah mit einem Elfmeter, Dominik Szoboszlai und Virgil van Dijk erzielten die vier Tore, gegen eine völlig harmlose Spurs: nur 5 Torversuche, keiner aufs Tor. "Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Mannschaft in meinem Leben mit weniger Kampf untergegangen ist als die Spurs", sagte der ehemalige Spurs-Mittelfeldspieler Jamie Redknapp.

Jamie Carragher, ehemaliger Liverpool-Spieler, wurde noch härter und behauptete, dass niemand an einen Sieg von Tottenham geglaubt habe, nicht einmal die Tottenham-Fans.

"Wann gewinnt Tottenham jemals ein großes Spiel? Ich versuche, mich an das letzte große Spiel zu erinnern, das sie gewonnen haben: Es war wahrscheinlich das Halbfinale gegen Ajax in der Champions League [2019]. Ich war an diesem Abend im Stadion und ich möchte es Tottenham nicht nehmen, aber sie hatten großes Glück! Sie waren die meiste Zeit des Spiels angeschlagen, es war ein Freak und sie haben in der letzten Minute zwei Tore erzielt."

Dies ist die höchste Niederlage, seit der australische Trainer Ange Postecoglou die Spurs im Juni 2023 übernommen hat. Die Spurs hatten mit dem Ziel vor Augen die Chance, eine 17-jährige Trophäen-Durststrecke zu beenden, indem sie das Finale eines Pokals erreichten, den sie zuletzt 2008 gewonnen hatten. Stattdessen wird es Liverpool, der aktuelle Meister nach dem Gewinn im Jahr 2024, gegen Newcastle am 16. März sein, das zuvor Arsenal mit 4:0 nach Hin- und Rückspiel besiegte und zum dritten Mal überhaupt das Ligapokalfinale erreichte.