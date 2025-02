Juventus scheidet im Elfmeterschießen aus der Coppa Italia aus: "Ich schäme mich, ich hoffe, dass meine Spieler genauso denken"

HQ

Großer Schock im Viertelfinale der Coppa Italia mit dem Ausscheiden von Juventus gegen Empoli. Juventus, einer der am meisten dekorierten italienischen Vereine, Vierter in der Serie A und mit bisher nur einer Niederlage, wurde von Empoli ausgeschieden, der toskanischen Mannschaft, die zwischen der ersten und zweiten Liga angesiedelt ist - sie gewannen 2021 die Serie B -. Und sie verloren vor ihren Fans in Turin.

In diesem Jahr scheint Juventus von einem "Unentschieden"-Fluch getroffen zu sein: Sie verlieren fast nie, aber sie spielen meistens unentschieden als jede andere Mannschaft in Europa, was sie daran hindert, in den Charts sehr weit zu kommen. Gestern hätte es wieder ein 1:1-Unentschieden geben können, aber in einem K.o.-Turnier kann es nur einen Sieger geben... Und es wurde im Elfmeterschießen entschieden.

Es war so schockierend, dass sie anscheinend nicht damit gerechnet hatten, zu gewinnen, also machten sie ein "Mock-up"-Diagramm in den sozialen Medien.

Die Trainer von Juventus Turin und Empoli reagieren auf das Ergebnis der Coppa Italia

Überraschenderweise verfehlten zwei der größten Juve-Stars, Vlahovic und Kenan Yildiz, ihre Schüsse. Thiago Motta, Trainer von Juventus, war wütend und sagte gegenüber Mediaset, er schäme sich. "Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, in der ich mich geschämt habe, und ich hoffe, dass meine Spieler das auch so sehen. Wir können alles falsch machen, aber nicht unsere Einstellung so."

Er fügte hinzu, dass es Fußballer gebe, "die gefordert haben, ohne etwas zu geben", so dass die Schelte in der Kabine riesig gewesen sein muss. "Heute haben wir auf dem Platz nichts zugelassen. Wir haben mindestens 20 Mal mit dem Torwart gespielt, ohne irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Das ist inakzeptabel. Wir müssen uns nur bei den Fans, beim Verein und bei der Geschichte dieses Klubs entschuldigen. Wir haben den Tiefpunkt erreicht", fügte er hinzu (via OneFootball).

Empoli ließ sich nicht beirren: "Im Elfmeterschießen waren die Jungs ruhig wie Veteranen, obwohl so viele junge Spieler in der Mannschaft waren. Es war ein schwieriger Moment und ich will nicht lügen, damit habe ich nicht gerechnet. Dass er diesen Elfmeter gegen die Juventus-Ultras geschossen hat, war umso bemerkenswerter", sagte Trainer Roberto D'Aversa, der seine Spieler nach der 0:5-Niederlage gegen Atalanta am vergangenen Wochenende mit Stolz aufforderte und seine Erwartungen übertraf.

Weitere Halbfinalisten sind Bolonia (das am Dienstag Atalanta mit 1:0 besiegte) sowie Inter (besiegte Lazio mit 2:0) und Milan (besiegte die Roma mit 3:1), die ihre Spiele Anfang Februar austrugen. Die Halbfinals finden am 2. und 23. April statt: Empoli-Bolonia und Mailand-Inter.