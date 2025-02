Milans Neuzugänge geben den Rossoneri beim 3:1-Sieg in Coppa Italia Hoffnung

HQ

In dieser Woche haben die Viertelfinalspiele für Coppa Italia begonnen: Atalanta hat Bologna mit 1:0 besiegt, und Milan hat die Roma mit 3:1 besiegt, wobei die Neuzugänge sehr prominent sind. Milan spielt eine harte Saison in der Liga, ist derzeit Achter in der Serie A, sehr weit entfernt von den europäischen Plätzen. Im nationalen Pokal haben sie jedoch mehr Glück: Vor einem Monat schlugen sie Inter in der Supercoppa und erreichen nun das HalbfinaleCoppa.

Milan brachte das Spiel mit zwei Toren von Tammy Abraham in der ersten Halbzeit in die Spur, aber die Roma drohte mit einem Tor von 'pichichi " Artem Dovbyk (LaLiga 23/24 bester Torschütze mit Girona). Doch dann die Mailänder Neuzugänge: Der Mexikaner Santiago Giménez, der von Feyenoord kam, assistierte dem Portugiesen João Félix, der mit einem Lupfer über Torhüter Silva hinweg traf.

João Félix, der Chelsea für sechs Monate ohne Verpflichtung zum Kauf von Milan verließ, hatte Schwierigkeiten, seinen Platz bei Chelsea, Barcelona oder Atlético de Madrid zu finden, hatte aber bisher einen großartigen Start in die Saison, wobei Milan einige Hoffnungen auf die Rossoneri machte.

Im italienischen Pokal werden am 25. und 26. Februar die beiden verbleibenden Viertelfinals ausgetragen: Inter gegen Lazio und Juventus gegen Empoli (Einzelspiel), das Halbfinale mit Hin- und Rückspiel findet im April statt.