Juventus gewinnt das Derby d'Italia und pirscht sich an die Top Drei der Serie A, nachdem es eine schwierige Phase gibt

Die Serie A ist in letzter Zeit interessanter geworden, da die drei Top-Teams, Napoli, Inter Mailand und Atalanta, nur durch fünf Punkte getrennt sind, sich nicht abheben konnten und keines der beiden wirklich aus den Stolpersteinen des anderen Kapital schlagen konnte. Nun, mit Ausnahme von Juventus, das trotz seines "Ein-Punkt-Albtraums" (sie hatten dreizehn Unentschieden, mehr als jeder andere in den großen europäischen Ligen) am vergangenen Sonntag einen wichtigen Sieg einfuhr, als sie Inter mit 1:0 besiegten. Kolo Muani, der von PSG zu Juventus wechselte, bereitete Francisco Conceição beim einzigen Tor des Spiels vor.

Tatsächlich hat Juventus die beste Erfolgsbilanz der letzten Zeit, die einzige Mannschaft mit drei Siegen in den letzten drei Spielen. Napoli, Tabellenführer in diesem Jahr und Sieger im letzten Jahr, hat drei Unentschieden in Folge erzielt, das letzte am Samstag gegen Lazio. Inter hat in den vergangenen Wochen zwei seiner einzigen drei Niederlagen in dieser Saison kassiert, gegen Juventus und Fiorentina, und Atalanta hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, bei zwei Unentschieden.

Serie A Top 5



Napol - 56 Punkte



Inter - 54 Punkte



Atalanta - 51 Punkte



Juventus - 46 Punkte (gewinnt Lazio im Torschnitt, 21 -13)



Lazio - 46 Punkte