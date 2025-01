Der Ein-Punkte-Albtraum von Juventus Turin geht weiter: Die einzige ungeschlagene Mannschaft Italiens... mit 13 Ziehungen!

HQ

Juventus, der am meisten belohnte Fußballverein Italiens, hat weiterhin zu kämpfen und ist dramatisch von der Spitze der Serie A abgerutscht, einer Liga, die sie 36 Mal gewonnen haben, darunter neun Mal in Folge von 2012 bis 2020. In dieser Saison sind sie mit 34 Punkten Fünfter in diesem Wettbewerb (Napoli führt mit 47 Punkten, aber Inter hat noch zwei Spiele in der Hinterhand). Sie befinden sich jedoch in einer wirklich seltsamen Position: Sie sind das einzige unbeteiligte Team... aber haben Sie 13 Ziehungen!

Kein anderes Team hat so viele Unentschieden... in der Serie A oder einer der fünf großen europäischen Ligen. Die einzige andere Mannschaft, die zur Halbzeit des Wettbewerbs zweistellig spielt, ist Brighton (6 Siege, 10 Unentschieden, 4 Niederlagen). Das ist besonders selten für eine Mannschaft, die so daran gewöhnt ist, zu gewinnen, und die wahrscheinlich unter den Top 5 landen wird, um sich einen Platz in den UEFA-Wettbewerben im nächsten Jahr zu sichern.

Gestern Abend wurde ihnen ein weiterer Sieg von Atalanta verwehrt, als Mateo Retegui in der 78. Minute traf, nachdem Kulul in der 54. Minute den Führungstreffer erzielt hatte. Und Atalanta hätte noch mehr Tore erzielen können, aber Juve-Keeper Michele Di Gregorio zeigte erneut eine gute Leistung und ermöglichte es den Bianconeri, diese seltsame Phase fortzusetzen.

Das ist nicht der Rekord für mehr Unentschieden in einer einzigen Saison. Diese hielt Mantua in der Saison 1966/67 mit 22 Unentschieden. Wenn sie am nächsten Samstag gegen Milan ein weiteres Unentschieden haben, würden sie es Inter in der Saison 2004-05 gleichtun, als sie in den ersten 20 Spielen 6 Siege und 14 Unentschieden erzielten.