Jude Bellingham wird nach 0:0 zum Spieler des Spiels gewählt und meinte, er hätte an einen Ghana-Spieler vergeben werden sollen.

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Jude Bellingham wurde nach dem enttäuschenden 0:0-Unentschieden gegen Ghana zum Spieler des Spiels ernannt – ein Spiel für Bellingham, das mit 22 und 359 Tagen der jüngste Spieler war, der 50 Länderspiele für England erreichte. Der Mittelfeldspieler, der nach 72 Minuten ausgewechselt wurde, sagte, er habe die Auszeichnung nicht verdient und hätte an einen ghanaischen Spieler übergeben werden sollen.

"Ich habe es ehrlich gesagt nicht verdient", sagte Bellingham in der gemischten Zone. "Es hätte an einen ihrer Jungs gehen sollen, der so gut verteidigt hat. Ich hatte ein paar Momente, es war schwer, ins Spiel zu kommen, und ich bin dankbar für denjenigen, der abgestimmt hat, aber es hätte wahrscheinlich an einen ihrer Jungs gehen sollen, also respekt vor ihnen."

"Ich denke, sie haben auf ein Unentschieden gespielt, da sie weitergekommen wären, sie haben großartige Arbeit geleistet."

England ist mit 4 Punkten und +2 Tordifferenz Tabellenführer der Gruppe L, und ein Unentschieden gegen das bereits ausgeschiedene Panama würde ausreichen, um die Qualifikation zu sichern. Ein Ausscheiden ist nahezu unmöglich (sie müssten eine große Niederlage gegen Panama erleiden, um eines der vier schlechtesten Teams auf dem dritten Platz zu sein), aber dieses Spiel war, wie die BBC es ausdrückt, ein "Realitätscheck" für einen der Favoriten auf den Pokal.

"Das ist doch das Fieber im zweiten Spiel, oder?", scherzte Bellingham. "Bei England geht es immer darum, das erste Spiel zu gewinnen, gut zu spielen und dann das zweite unentschieden zu spielen." Schließlich sagte er zu den Fans: "Ich würde sagen, bleibt ruhig; wir denken schon über das nächste Spiel nach", und beantwortete gleichzeitig kurz eine Frage zum neuen Real-Madrid-Trainer José Mourinho: "Mourinho ist ein Top-Trainer, ich bin sehr glücklich."