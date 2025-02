Jude Bellingham wegen "Missachtung der Schiedsrichter" sanktioniert: Wie viele und welche Spiele wird er verpassen?

HQ

Jude Bellingham wurde für zwei Spiele gesperrt, nachdem er am vergangenen Samstag die Rote Karte gesehen hatte, und wird die nächsten Spiele von Real Madrid in LaLiga verpassen. Die Disziplinarkommission des spanischen Fußballs hat festgestellt, dass der englische Spieler "eine Haltung der Verachtung oder Missachtung gegenüber Schiedsrichtern, Managern oder Sportbehörden" zeigte, sich aber der Debatte entzog, ob er "f*ck off" (als Ausdruck für sich selbst) oder "f*ck you" (als Beleidigung) gesagt hat.

Stattdessen ist das Komitee der Meinung, dass die Einstellung des Spielers eine Strafe verdient hat, auch wenn sie sich dafür entschieden haben, ihm die geringere Strafe zu geben. Gemäß Regel 124 des Disziplinarkodex wird "das Ansprechen von Schiedsrichtern, Managern oder Sportbehörden mit einer Haltung der Verachtung oder Missachtung, sofern die Handlung kein schwerwiegenderes Vergehen darstellt, mit einer Sperre von zwei bis drei Spielen oder für einen Zeitraum von bis zu einem Monat geahndet".

Wenn sie bedacht hätten, dass Bellingham den Schiedsrichter tatsächlich beleidigt hat, hätte die Strafe viel höher ausfallen können, zwischen vier und zwölf Spielen. Laut Bellingham waren seine Worte "Ich spreche mit dir mit Respekt, verpiss dich", ohne die Absicht, den Beamten zu beleidigen. Der Verein legte Beweise vor, darunter Videobilder und Lippenleseanalysen, um die Handlung des Schiedsrichters zu widerlegen, aber das Komitee erklärte, dass "die Sachverständigenaussagen und die eigenen Bemühungen des Clubs, sie zu interpretieren, um seine Version des tatsächlichen Gesagten zu konstruieren, zweifellos sehr respektabel sind, aber nicht ausreichen, um die Vermutung der Wahrhaftigkeit des Schiedsgerichtsberichts zu zerstören". wie AS.

Der Klub wird Berufung einlegen, wenn auch nicht rechtzeitig, damit der Spieler die nächsten beiden Spiele in LaLiga verpassen kann: gegen Girona am Sonntag, 23. Februar, und Betis am Sonntag, 3. März. Er ist für die Champions League heute Abend gegen Manchester City freigegeben.