MotoGP-Champion Jorge Martín erleidet nach Sturz in Malaysia mehrere Frakturen

HQ

Jorge Martín, der aktuelle MotoGP-Champion, ist bei einem Test in Sepang, Malaysia, gestürzt. Er muss sich in Spanien einer Operation an der Hand und dem linken Fuß unterziehen und wird den Rest der Tests verpassen.

Martín fiel an seinem ersten Testtag als Aprilia-Fahrer (er fuhr zwischen 2021 und 2024 für Ducati) zweimal vom Motorrad. Der zweite Sturz war viel schwerwiegender, und die Bilder des Sturzes (etwas schwer anzusehen) sind eine gute Erinnerung daran, wie ein Helm bei einem Fahrradunfall das Leben retten kann. Obwohl er mit dem Kopf auf dem Bürgersteig aufschlug, zeigten ein CT-Scan und ein MRT keine Anzeichen von Kopfverletzungen.

Martín wurde wegen einer Verletzung zurück nach Spanien geflogen, und es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber hoffentlich wird er rechtzeitig zum Saisonstart zurück sein, der am 2. März in Thailand auf dem Chang International Circuit in der Nähe von Buriram beginnen wird.