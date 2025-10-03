PGA-Chef wird sich bei Rory McIlroy und seiner Frau entschuldigen, nachdem er beim Ryder Cup von amerikanischen Fans beschimpft wurde

HQ

Team Europa gelang am vergangenen Wochenende ein beeindruckender Sieg im Ryder Cup, überlebte am letzten Tag eine späte Wiederauferstehung des amerikanischen Teams und endete mit 15:13, nachdem Team Europa zwischenzeitlich mit sieben Pfünden in Führung gelegen hatte. Sie schafften es sogar in der düsteren Atmosphäre in New York, in der die Fans die europäischen Spieler wütend ausbuhten... bis zu dem Punkt, an dem es eine Grenze überschritten hat.

Derek Sprague, Geschäftsführer der PGA of America, sagte, dass die Menschen eine Grenze überschritten hätten und europäische Golfer eine Entschuldigung verdienten, insbesondere Rory McIlroy, die Nummer 2 der Welt, dessen Frau Erica von einer Flasche getroffen wurde, die von einem Fan geworfen wurde.

"Es ist bedauerlich, dass die Leute letzte Woche die Grenze überschritten haben", sagte Sprague dem Golf Channel (via BBC). "Dafür gibt es beim Ryder Cup keinen Platz, im Golfsport gibt es keinen Platz dafür und wir sind nicht glücklich mit dem, was letzte Woche passiert ist."

"Ich habe noch nicht mit Rory oder Erica gesprochen, aber ich habe vor, ihnen eine E-Mail zu schicken, in der ich mich aufrichtig für das entschuldige, was passiert ist", sagte Prahe.

Rory McIlroy aus Nordirland belegt derzeit den zweiten Platz in der offiziellen Golf-Weltrangliste (OWGR). Er beendete eine elfjährige Durststrecke von Major-Meisterschaften, indem er in diesem Jahr sein erstes Masters-Turnier gewann.