John Malkovich wird doch nicht in The Fantastic Four: First Steps auftauchen

HQ

John Malkovich wird doch nicht in The Fantastic Four: First Steps zu sehen sein. Nach einem Screenshot des Schauspielers im Film und der Ankündigung, dass er in Red Ghost einen der ersten großen Bösewichte des Teams spielen würde, schien es, dass seine Rolle so gut wie feststand.

Regisseur Matt Shakman verriet jedoch kürzlich gegenüber Variety, dass Malkovichs Zeit als Ivan Kragoff komplett gestrichen wurde. Malkovichs Zeit kam schon früh im Film, als er die frühen Jahre der Fantastic Four und die Schurken, gegen die sie kämpften, zeigte.

Es gab jedoch einfach nicht die Zeit oder den Platz für diese Sequenz. "Es gab viele Dinge, die letztendlich im Schneideraum gelandet sind." sagte Shakman. "Als wir eine Retro-Future-Welt der 60er Jahre aufbauten, all diese Bösewichte einführten, diese vier Hauptcharaktere als Gruppe vorstellten, sowie einzeln, indem wir die Idee eines Kindes einführten - es gab eine Menge Dinge in diesem Film auszubalancieren und einige Dinge mussten letztendlich gehen, wenn es darum ging, den Film für seine endgültige Version zu formen."

"Es war herzzerreißend, ihn nicht in die endgültige Version des Films aufzunehmen, weil er einer meiner Lieblingsmenschen und eine meiner größten Inspirationen ist." Shakman fuhr fort. "Als jemand, der sich auf der Grenze zwischen Theater, Film und Fernsehen bewegt, gibt es niemanden, der inspirierender ist."

Letzten Monat berichteten wir über Malkovichs mögliche Abwesenheit, zusammen mit anderen Darstellern wie Paul Walter Houser und Natasha Lyonne. Wir müssen sehen, ob all diese Erscheinungen auch auf dem Boden des Schneideraums geblieben sind.