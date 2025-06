Wurde John Malkovich aus The Fantastic Four: First Steps entfernt?

HQ

Disney und Marvel Studios waren tatsächlich gut darin, Geheimnisse in Bezug auf The Fantastic Four: First Steps zu bewahren. Während wir uns daran gewöhnt haben, dass Marvel Produktionen sehr undichte Schiffe sind, scheint dieser Film jetzt nur noch Informationen zu teilen, die er teilen möchte, weshalb wir rund einen Monat vor der Premiere immer noch nicht genau wissen, wen Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Sarah Niles oder John Malkovich spielen werden.

Alle vier Schauspieler wurden im Pressematerial für den Film erwähnt, obwohl jetzt unklar ist, ob alle vier tatsächlich beteiligt sein werden. Wir haben das gesehen, weil Malkovich anscheinend aus dem Material entfernt wurde, was darauf hindeutet, dass der ikonische Schauspieler nicht wirklich in dem Film auftauchen wird.

Zugegeben, dies könnte nur dazu dienen, Spoiler zu vermeiden, aber es scheint unorthodox, dass der Name eines zuvor erwähnten Schauspielers aus dem Material entfernt wurde, was zu der Frage führt, ob Malkovichs Rolle aus dem Film gestrichen wurde.

So oder so, wir werden es in ein paar Wochen mit Sicherheit wissen, wenn The Fantastic Four: First Steps am 25. Juli in die Kinos kommt.