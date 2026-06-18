Jirachi debütiert nächste Woche in Pokémon Pokopia

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Seit Pokémon Pokopia Anfang dieses Jahres auf der Nintendo Switch 2 vorgestellt wurde, wurde das Spiel stetig verbessert und erweitert mit zeitlich begrenzten Events, die neue Kreaturen und Gegenstände hinzufügen.

Der nächste in der Reihe wird offiziell das mythische Wunsch-Pokémon Jirachi ins Spiel bringen, alles im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events, das am 23. Juni startet. Die Prämisse dieses Events besteht darin, Jirachi anzufreunden und dann glänzende Wunschnotizen zu sammeln, die gegen Gegenstände eingetauscht werden können, die vom Sternenhimmel inspiriert sind.

Um Jirachi zu finden, kann man erwarten, dass die Kreatur das Pokémon-Zentrum im Startbereich von Withered Wasteland übernimmt, wie es beim ersten limitierten Event des Spiels nach dem Start der Fall war.

Mehr zu Pokémon Pokopia wurde auf der jüngsten Nintendo Direct bekanntgegeben, dass das Spiel bald mit umfangreichen DLCs erweitert wird, das erste ist Bubbly Basin im August.