Alles, was du über das erste Pokémon Pokopia Event 'Mehr Sporen für Hopip' wissen musst

Pokémon Pokopia ist ein riesiger Erfolg. Tatsächlich ist es in Madrid, wo ich lebe, praktisch überall ausverkauft. Jeder hat schon Pokémon-Fieber bekommen, und es sieht nicht so aus, als würden wir bald ein Heilmittel finden.

Was wir gefunden haben, ist das erste temporäre Pokémon Pokopia -Event, bei dem das freundliche Hopip und seine evolutionäre Linie uns eine neue Mission geben und uns verschiedene exklusive Gegenstände als Belohnung anbieten. Dieses Event, genannt 'Mehr Sporen für Hoppip', begann gestern Abend und bleibt bis zum 24. März aktiv.

Um auf das Event zuzugreifen, musst du das erste Pokémon-Center neu aufgebaut haben, wo Hopip auftaucht und uns bittet, ihm bei der Suche nach Baumwollsporen zu helfen, die auf Dream Island erscheinen. Sobald wir ein paar haben, können wir ins Pokémon-Center gehen (das Hopip in einen Laden umgewandelt hat), wo wir die Sporen gegen exklusive Gegenstände tauschen können.

Denk daran, dass du für den Zugang zu Dream Island mit Drifloom befreundet sein musst, aber mehr dazu findest du in unserem Leitfaden.

Wir empfehlen außerdem, einen Blick auf unseren Fossilienführer zu werfen.

Während des Events erscheinen auch Hopips Entwicklungen, Skiploom und Jumpluff, sodass du sie deinem Pokédex hinzufügen kannst und hier unseren kompletten Pokédex-Guide und alle Lebensräume ansehen kannst.

Hast du bereits an der Suche nach Sporen für Hopip teilgenommen?