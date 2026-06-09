Pokémon Pokopia wird mit mehreren Erweiterungen erweitert

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Wenn du sie alle bereits in Pokémon Pokopia gesammelt hast und nach etwas Neues suchst, haben wir spannende Neuigkeiten. Während der heutigen Nintendo Direct wurden zwei Erweiterungen für das Spiel vorgestellt.

Eines davon bietet Erkundung unter der Oberfläche, wo Kreaturen wie Vaporeon, Magikarp und Poliwag natürlich gedeihen. Glücklicherweise ist diese Erweiterung, die im August erscheinen wird, für Besitzer des Spiels komplett kostenlos herunterzuladen. Das Spiel erhält außerdem einen Erweiterungspass, der drei Updates enthält. Das wird Geld kosten, aber es wird viele neue Inhalte in Form von Gebäuden, neuen Kreaturen und sogar einem neuen Gebiet hinzufügen. Dieses Add-on wird in drei Phasen veröffentlicht, wobei die erste im August erscheint, die zweite später in diesem Jahr und die letzte irgendwann im nächsten Jahr.

Ein Trailer mit Elementen der kommenden Erweiterungen ist unten verfügbar.