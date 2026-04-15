Pokémon Pokopia hat Ende dieser Woche einen zeitlich begrenzten Seilspringwettbewerb

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Pokémon Pokopia wurde als Animal Crossing-Klon mit Pokémon beschrieben, als es angekündigt wurde, und viele waren fast enttäuscht, dass das wahrscheinlich bedeutete, dass wir noch länger auf die Rückkehr von Animal Crossing warten müssten. Als das Spiel jedoch veröffentlicht wurde, wurde klar, dass es viel mehr war, und es wurde unglaublich populär.

Jetzt möchte The Pokémon Company sicherstellen, dass es im Spiel immer viele Aktivitäten und Aktivitäten gibt, um sein riesiges Publikum zu unterhalten. Deshalb haben sie den Springseilwettbewerb von Bulbasaur angekündigt. Es ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung (19.–26. April), die genau das ist, wonach es klingt: ein Seilspringwettbewerb.

Wenn du teilnehmen willst, musst du die Quest " Gähn in Welkend Ödland" abgeschlossen haben, aber wenn das erledigt ist, kannst du dein Interesse einfach vor dem Pokémon-Center bei Bulbasaur melden. Je mehr Sprünge Sie abschließen, desto bessere Preise können Sie sich darauf freuen. Auf der Website können wir auch lesen:

"Ihr könnt euch auch mit anderen Spielern entweder in deren Welten oder auf den Wolkeninseln treffen, um an einem Mehrspieler-Seilspringwettbewerb teilzunehmen!

"In der Welt eines anderen Spielers können sowohl der Gastgeber-Moderator als auch die Gäste am Seilspringen teilnehmen, einschließlich derjenigen, die im Zuschauermodus spielen. Die höchste Anzahl an Sprüngen, die ein teilnehmender Spieler erzielt, wird zur höchsten Punktzahl dieser Welt, aber nur der Gastgeberin erhält Preise."

Damit wünschen wir allen viel Glück.