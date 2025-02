Jimmy Butler setzt sich durch und wird im Rahmen eines Vier-Team-Deals zu den Golden State Warriors transferiert

HQ

Jimmy Butler hat ein neues Zuhause gefunden. ESPN-Reporter Shams Charania war der erste, der bekannt gab, dass der ehemalige Star der Miami Heat, nachdem er monatelang passiv und aktiv gesagt hatte, dass er nicht in Miami bleiben wolle, zu den Golden State Warriors wechseln wird. Zuvor hatte Butler innerhalb von zwei Monaten drei Sperren wegen seines Verhaltens "zum Nachteil des Teams" erhalten. Seine letzte Sperre hatte er vorzeitig verlassen, als er herausfand, dass er kein Schlagzeilenspieler sein würde, was das Fass zum Überlaufen brachte in "einem anhaltenden Muster der Missachtung der Teamregeln".

Butler, 35, war ein Star bei Miami Heat und wurde 2021 mit dem Steals Leader Award ausgezeichnet. Sein Unbehagen mit der Mannschaft, offenbar weil der Klub seinen Gehaltsforderungen nicht zustimmte, wich jedoch einem traurigen Ende für ihn. Nun wird er sich bis zur Saison 2026/27 den Veteranen Stephen Curry und Draymond Green für die Golden State Warrios anschließen, in der Hoffnung, die Platzierung des Teams, das derzeit Elfter in der West Conference ist, zu verbessern.

Im Gegenzug erhalten die Miami Heat Andrew Wiggins, Kyle Anderson und einen geschützten Erstrundenpick für 2025 von den Warriors. Der Deal umfasst auch P.J. Tucker von den Utah Jazz. Jazz erhält Dennis Schröder und Detroit Pustons erhalten Lindy Waters III und Josh Richardson.