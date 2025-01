HQ

Jimmy Butler, einst der Star der Miami Heat, der 2021 einen Steals Leader Award erhielt, verdirbt seinen nun unvermeidlichen Abschied vom East NBA-Club, nachdem er innerhalb eines Monats dreimal suspendiert wurde. Dieser ist unbestimmt, was bedeutet, dass er wahrscheinlich nicht mehr spielen wird.

Der 35-jährige Spieler sagte, dass er in Miami die "Freude am Spiel" verloren habe und im Januar wegen "teamschädigenden Verhaltens" während der gesamten Saison für sieben Spiele (ohne Bezahlung) suspendiert wurde. Später wurde er ein zweites Mal gesperrt und verpasste zwei Spiele, weil er einen Flug verpasst hatte. Die dritte ist, wie der Verein mitteilt, "auf unbestimmte Zeit und soll nicht weniger als fünf Spiele dauern".

"Die Suspendierung ist auf ein anhaltendes Muster der Missachtung der Teamregeln, des Verhaltens zum Nachteil des Teams und der absichtlichen Vorenthaltung von Dienstleistungen zurückzuführen. Dazu gehört, dass wir heute früher das Training verlassen haben", sagte der Verein. Laut The Associated Press verließ Butler das Training früher, als ihm mitgeteilt wurde, dass er für das nächste Spiel gegen Orlando Magic (das die Heat am Ende mit 125:119 gewannen) nicht in der Startaufstellung stehen würde. Butler stand in all seinen 560 Einsätzen in der Startelf.

Die Frist für den Transfermarkt, der 6. Februar, rückt immer näher und Miami Heat läuft die Zeit davon, den Spieler zu traden. Es erweist sich als schwierig, da die finanziellen Beschränkungen für die größten Gehälter und die Teams mit höheren Ausgaben gelten.

Mit einem Gehalt von 48,8 Millionen US-Dollar in dieser Saison hat Butler aufgrund der jüngsten Suspendierungen bereits 3 Millionen US-Dollar verpasst.