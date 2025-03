JBL Flip 7 Bluetooth-Lautsprecher

HQ

Wenn Sie sieben Modelle desselben tragbaren Lautsprechers haben, kann Ihre neueste Version den jährlichen Ausgaben des alten PES und FIFA gefährlich ähnlich sehen: mit zu wenig Neuem und ein paar offensichtlichen Optimierungen, um Geld zu verdienen. In diesem Fall könnte dieser Vergleich jedoch nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Möglicherweise haben Sie vor relativ kurzer Zeit ein JBL Flip 6 gekauft, aber es wurde ursprünglich Ende 2021 veröffentlicht. Vor fast dreieinhalb Jahren. Und ja, es sieht ziemlich gleich aus, wenn Sie es neben das brandneue JBL Flip 7 stellen, aber Sie werden den Unterschied schnell bemerken. Subtil, nicht viel, aber immerhin ein genialer Unterschied.

Harmans Firma ist führend bei Bluetooth-Lautsprechern für jeden Geschmack, jede Farbe und jedes Format, von den in die Tasche passenden Go und Clip bis hin zu den schmuddelliebenden PartyBox mit einem Trolley-Griff und den Xtreme Ghettoblastern dazwischen. Das Modell Flip befindet sich jedoch im Sweet Spot der Größe: ein 18 Zentimeter langer Zylinder, der nie mehr als ein Kilo wiegt und leicht in der Hand zu halten ist. Ein charakteristisches Design, das sowohl von Mitbewerbern als auch von chinesischen Nachahmungsmarken bis zum Überdruss kopiert wurde. Ein widerstandsfähiges Gerät gegen den Missbrauch des Hauses und der freien Natur, das es zu einem gebräuchlichen Namen gemacht hat. Die Mini-Tieftöner an den Seiten bewegen sich erheblich, sind erstaunlich robust und liefern mehr Bass als erwartet.

Die Tests für diese Überprüfung des JBL Flip 7 konzentrierten sich auf das Solo-Hören unter verschiedenen Bedingungen, Vergleiche mit dem Flip 6 und schließlich die Leistung als Paar in einer Stereogruppe.

Werbung:

Beginnend mit dem Vergleich sieht die JBL Flip 7 fast identisch mit der Flip 6 aus. Etwas anders ist der Schnitt der Lamellen an den Kanten, die zum Schutz der Tieftöner dienen und ganz nebenbei als Unterlage, wenn man das Gerät gelegentlich aufrecht stellen möchte (wer das blöd findet, lest weiter). Geringfügige Unterschiede gibt es auch im Nahtbild des Stoffes, der den Zylinder bedeckt. Und natürlich werden die Tasten durch modernisierte Funktionen ersetzt: Auf Wiedersehen PartyBoost, Willkommen Auracast, das Multi-Connection- und Broadcast-Protokoll, das wir zum Beispiel bereits mit dem JBL Tour Pro 3 genießen.

Der letzte Unterschied, bevor ich über den Klang spreche, ist wichtiger und ich fand ihn genauso kreativ wie er Spaß macht. Es handelt sich um ein System namens PushLock, mit dem Sie das Zubehör, das Sie als Griff verwenden, loslassen können, um es gegen ein anderes auszutauschen. Es ist wie bei einem Schnellverschluss: Man drückt einen Knopf und lässt die Handschlaufe fallen, um den Karabiner mit einer Geste und dem entsprechenden Klick zu schnappen. Eine sehr coole Lösung, die abgesehen von den beiden im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen dazu verwendet werden soll, den Lautsprecher in Zukunft mit anderen, exklusiveren zu individualisieren. Mehr als nur deswegen gefiel mir die Idee selbst; Immerhin handelt es sich um das Unternehmen, das einen Flaschenöffner in die Modelle Xtreme eingebaut hat.

Wussten Sie, dass das Ausrufezeichen von JBL eine Hupe ist? Schauen Sie, wie es sich bewegt, wenn Sie es hochdrehen...

JBL Flip 7: Vorder- und Rückansicht.

Werbung:

Wie klingen sie also? Naja, ein bisschen mehr und ein bisschen besser. Das erste, was überrascht, sobald man das Gerät einschaltet, denn bei gleicher Lautstärke "frisst" das JBL Flip 7 das JBL Flip 6 auf. Wenn ich mir das Kleingedruckte anschaue, sehe ich, dass das neue Modell 25 W RMS für den Bass erzeugt, verglichen mit den 20 W des Vorgängers, während die Höhen bei 10 W bleiben. Aber es muss noch etwas anderes geben, eine Änderung in der Platzierung oder den Materialien, für einen so großen Unterschied.

Tatsache ist, dass der Gesang etwas an Körper gewinnt und die Sounds ein wenig definiert, immer unter Berücksichtigung der Grenzen eines solchen Formfaktors. Bei maximaler Lautstärke klingen sie für eine Röhre sehr, sehr laut und auch ziemlich schlecht, aber so will man sie eigentlich nicht hören, wie es bei anderen Modellen und anderen Marken der Fall war. Ihr Sweet Spot liegt bei etwa 50-60% Volumen, aber hier muss ich aufgrund meiner persönlichen Vorlieben abschweifen... mit zwei Einheiten.

In der Tat habe ich das genossen, was JBL eine "Stereogruppe" mit zwei Flip 6s nennt, und ich habe es auch mit zwei Flip 7s ausprobiert. Und warum mache ich das manchmal, wenn es Zeit für feineres, weniger zwangloses Hören ist? Denn durch die Trennung von L- und R-Kanal (wohlgemerkt, ich spreche nicht davon, auf beiden das gleiche Stereosignal auszugeben) wird der größte Nachteil dieses ganzen Bluetooth-Lautsprecher-Phänomens korrigiert. Auf diese Weise wird alles gequetscht oder zu dicht beieinander oder in Mono, aber wenn Sie es sich leisten können, vergrößern Sie den Klangraum, verdoppeln die Leistung (und können auf eine ausgewogenere Lautstärke herunterfahren) und gut getrennte Stereomusik empfangen. Ich habe dies manchmal aus Platzgründen mit den Zylindern vertikal gemacht, da ich die horizontale Stereowelle nicht auf einem einzigen Lautsprecher brauchte. Ich mochte diese Praxis so sehr, dass ich am Ende zwei Flip 6s anstelle eines einzigen Xtreme 2 verwendete: für besseren Klang und ein diskreteres Setup.

JBL Flip 7 hat die IP68-Zertifizierung, um dem schlechten Wetter standzuhalten... einer Party.

Schalten von Zubehör mit dem neuen PushLock-System.

Mit dem JBL Flip 7s habe ich eine kleine Verbesserung gegenüber den vorherigen Zwillingen erreicht, obwohl die Software ein Update benötigt, um wie zuvor sagen zu können, welcher L und welcher R ist. In diesem Modus wird es immer eine große Einschränkung der Richtwirkung und die Schwierigkeit geben, diese Geräte auf Ohrhöhe zu platzieren (wobei, nach dem Beispiel des Xtreme, größere Lautsprecher den Raum mehr ausfüllen), aber die Tests verstärken nur meine Vorliebe für die Stereogruppe, auch als abnehmbare PC-Lautsprecher, besonders jetzt, da sie verlustfreies Audio über USB-C empfangen können.

Auch alles andere sind kleine Verbesserungen. IP68 vs. IP67 für noch mehr Beständigkeit gegen Wasser im Pool oder Sand am Strand, Bluetooth 5.4 vs. 5.1 für eine bessere Konnektivität abgesehen von Auracast, 16 vs 12 Stunden Akkulaufzeit oder AI Sound Boost, um ein wenig Bässe zu opfern und die Akkulaufzeit noch weiter zu verlängern.

Die einzige Einschränkung, auf die ich hinweisen muss, ist, dass es heute einfach ist, die Flip 6 für etwa 100 Euro zu finden und die JBL Flip 7 am 1. April für eine unverbindliche Preisempfehlung von 150 Euro in den Handel kommt. Ja, es wird zu gegebener Zeit Verkäufe geben, aber wenn Ihr Budget niedriger ist (oder wenn Sie ein Stereopaar erstellen möchten), werden Sie mit dem älteren Modell nichts falsch machen. Andernfalls ist das JBL Flip 7 der neue Benchmark in seinem Format.

Vergleich: JBL Flip 6 (blau) vs. JBL Flip 7 (weiß). Beachten Sie die kleinen Unterschiede...