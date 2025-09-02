Juan Ayuso glaubt, dass das UAE Team Emirates versucht hat, ihm zu schaden: "Es ist eine Diktatur"

HQ

La Vuelta a España Das Jahr 2025 hat bereits ein großes Drama in sich: das um Juan Ayuso und seinen Ausstieg aus dem Team Emirates. Der 22-jährige Spanier, einer der besten Hoffnungen Spaniens, eine Grand Tour zu gewinnen (das letzte Mal, dass ein Spanier eine der drei großen Touren gewann, war Alberto Contador, der 2015 den Giro d'Italia gewann), trennte sich viel früher als bei Ablauf seines Vertrags im Jahr 2028 vom UAE Team Emirates XRG, weil es "Unterschiede in der Vision der Entwicklungspläne und in der Ausrichtung an der Sportphilosophie des Teams" gab. so die Erklärung des Teams.

Das Team gab am Montag, während der ersten Pause der Vuelta, eine Erklärung ab, die herzlich war, auch wenn Mauro Gianetti, CEO des Emirates-Teams, darauf bestand, dass die Entscheidung "die konsequenteste" mit Werten wie "Kontinuität und Gruppenharmonie" sei. Es geschah einen Tag, nachdem João Almeida sich über die mangelnde Hilfe seiner Teamkollegen (und eine indirekte Anspielung auf Ayuso) auf der Etappe am Sonntag beschwert hatte, bei der er Zeit auf den aktuellen Führenden Jonas Vingegaard verlor. Am Vortag, dem Samstag, gewann Ayuso die Etappe.

Ayuso war jedoch überrascht, dass das Team mitten in der Tour seinen Ausstieg bekannt gab, und war verletzt und erklärte, dass er nur eine halbe Stunde vorher gewarnt wurde, und auch wenn die Nachricht bereits an einige Journalisten durchgesickert war, wusste er Bescheid. "Wir hatten uns darauf geeinigt, dass es öffentlich gemacht wird, wenn dieVuelta vorbei ist, um die Leistung des Teams nicht zu beeinträchtigen. Warum es gestern herausgekommen ist, müssen Sie sie fragen", sagte er.

Juan Ayuso sagt, João Almeida habe sich bei ihm entschuldigt, aber das Team habe das ausgenutzt

Ayuso sagte verletzt, er sei sich sicher, dass das Team es veröffentlicht habe, "um zu versuchen, meinem Image zu schaden". "Sie reden von Werten und Einheit und haben einige unglückliche Worte von Almeida ausgenutzt, um mich anzugreifen. Ich habe mit João gesprochen, und er hat sich entschuldigt. Ich möchte helfen, aber wenn es einen Mangel an Respekt nach dem anderen von der Teamführung gibt, wird es schwierig, sich integrieren zu wollen", sagte er.

"Mein Verhältnis zu meinen Teamkolleginnen, einschließlich Almeida, ist gut. Ich hätte gerne mit dem Team in gutem Einvernehmen abgeschlossen, aber manchmal scheint es nicht möglich zu sein, wenn es eher eine Diktatur und eine einseitige Macht über dich ist."

"Ich habe ihnen gesagt, dass ich mit dem, was in der Erklärung gesagt wurde, nicht einverstanden bin, und sie sagten mir, dass die erste, die sie vorbereitet hatten, viel schlimmer war und sie darüber froh sein sollten", fügte er hinzu.

"Aus Respekt vor meinen Teamkollegen möchte ich diese Vuelta a España auf die bestmögliche Art und Weise beenden. Nächstes Jahr wird ein sehr schönes Jahr, ein Neuanfang", sagte er vor der Presse, während es Gerüchte über einen Wechsel zu Lidl-Trek gab, obwohl noch nichts sicher ist.