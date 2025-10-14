Japan verwandelt 0:2 in 3:2: Erster Fußballsieg gegen Brasilien

HQ

Brasilien schaffte es wie erwartet, sich für die WM 2026 zu qualifizieren, aber es dauerte viel länger als geplant, denn der fünfmalige Weltmeister Brasilien wurde Fünfter, hinter Uruguay, Kolumbien, Ecuador und Argentinien (dank der erweiterten Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften vermied er die Play-offs zwischen den Konföderationen).

Nach der WM-Qualifikation nutzt Brasilien die Länderspielpause für einige Freundschaftsspiele und um Trainer Carlo Ancelotti vor der WM im nächsten Sommer Erfahrungen mit den Canarinha zu sammeln. Brasilien, das sich derzeit auf einer Asien-Tour befindet, besiegte Südkorea mit 5:0 durch Tore von Chelseas Estevao und Real Madrids Vinícius und Rodrygo (Doppelpack).

Das Spiel am Dienstag gegen Japan wurde jedoch zu einem Drama für den italienischen Trainer und die brasilianische Mannschaft, als sie ein gutes 2:0-Ergebnis aus der Hand gaben, das später in ein 3:2 für die lokale Mannschaft umgewandelt wurde, die fast doppelt so viele Torchancen hatte wie die Gäste (15 Schüsse, 6 auf das Tor für Japan; 8 Schüsse, 4 auf das Tor für Brasilien). Paulo Henrique und Arsenals Gabriel Martinelli trafen in der ersten Halbzeit für Brasilien.

Sie verloren jedoch die Kontrolle über das Spiel und Takumi Minamino, Keito Nakamura und Ayase Ueda kippten das Spiel zu Gunsten der Japaner, die noch nie in einem Fußballspiel gegen Brasilien gewonnen hatten (2 Unentschieden, 11 Niederlagen zwischen 1989 und zuletzt 2022).

Japan ist auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert, es wäre interessant zu sehen, ob sie sich irgendwann während des Wettbewerbs im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko treffen. Glauben Sie, dass Brasilien eine Chance hat, nächstes Jahr die Weltmeisterschaft zu gewinnen?