Jannik Sinner regiert auch im Davis Cup

Die vier Davis-Cup-Halbfinalisten bestreiten bereits am Freitag und Samstag ihre Spiele. Der Donnerstag war ein intensiver Tag, an dem zwei Viertelfinals ausgetragen und in jeweils drei Spielen entschieden wurden.

Der Tag begann mit einem epischen 16:14-Tiebreak, der Australien den Sieg bescherte.

Dann folgte ein Schwergewichtskampf zwischen dem Amerikaner Taylor Fritz (Nr. 4) und dem Australier Alex de Miñaur (Nr. 9), der Fritz in die Quere kam. Später machte US-Kapitän Bob Bryan jedoch einen Fehler, als er Tommy Paul und Ben Shelton anstelle des üblichen Doppel-Duos Krajicek und Ram für das Doppel wählte und gegen Jordan Thompson und Matthew Ebden mit 6:4, 6:4 verlor.

Später am Tag sicherte sich Italien nach einem 2:1-Sieg gegen Argentinien den Einzug ins Halbfinale. Der aktuelle Champion ist auch Favorit, da er die ATP-Nummer 1 Jannik Sinner im Kader hat, der Sebastian Baez im Einzel mit 6:2, 6:1 besiegte und damit seine Bilanz von 51:3 Siegen und Niederlagen auf Hartplätzen in diesem Jahr verbesserte.

So sehen Sie die Davis-Cup-Halbfinals an diesem Wochenende

Sinner, der am Dienstag nach Málaga kam, nachdem er die ATP Finals in Turin gewonnen hatte, spielte später an der Seite von Matteo Berretttini, besiegte Maximo Gonález und Andrés Molteni und erzielte beim 6:4, 7:5-Sieg den entscheidenden Punkt.

Das Halbfinale zwischen den Niederlanden und Deutschland findet am Freitag, 22. November, um 17 Uhr MEZ statt, und Australien gegen Italien am Samstag, 23. November, um 13 Uhr MEZ.