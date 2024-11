Andy Murray kehrt als neuer Trainer von Novak Djokovic zurück

HQ

Rafa Nadal hat sich letzte Woche vom Tennis zurückgezogen, und er war nicht das einzige Mitglied der "Big Four", das in diesem Jahr die Tennisplätze verließ: Andy Murray trat nach den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer ebenfalls zurück.

Das einzige aktive Mitglied der größten Ära des modernen Tennis ist Novak Djokovic, der im Alter von 37 Jahren immer noch beabsichtigt, seinen Trophäenschrank mit weiteren Trophäen und vielleicht einem weiteren Grand Slam zu füllen, um seinen Status als das größte Tennis der Geschichte (in Bezug auf Trophäen) zu bestätigen.

Am vergangenen Wochenende, als alle Augen auf den Davis Cup gerichtet waren, machte Djokovis eine überraschende Ankündigung, als er bekannt gab, dass er Murray als seinen Trainer verpflichtet hatte. "Unsere Geschichte hat noch ein letztes Kapitel", sagte er.

"25 Jahre, in denen wir Rivalen waren, in denen wir uns gegenseitig über unsere Grenzen hinaus gepusht haben", sagt Djokovic im Video. "Sie nennen uns Game-Changer, Risikoträger, Geschichtsschreiber".

Djokovic, der genau eine Woche älter ist als Murray, hat zuvor 36 Mal gekämpft, Djojovic gewann 25 davon. Das letzte Mal bei den Madrid Open im Jahr 2022.

Nole war seit der Trennung von Goran Ivanisevic nach sechs Jahren ohne Trainer. Jetzt wird er mit Murray zusammenarbeiten, um nach einer enttäuschenden Saison 2024 (mit Ausnahme der Goldmedaille in Paris) stärker zurückzukehren und die Australian Open im Januar 2025 ins Auge zu fassen.