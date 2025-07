Jannik Sinner versöhnt sich mit seinem nach dem Dopingfall gefeuerten Fitnesstrainer

HQ

Jannik Sinner, der nach seiner dreimonatigen Sperre Wimbledon gewann und Finalist in Roland Garros stand, hat sich wieder mit seinem Fitnesstrainer Umberto Ferrara getroffen, der nach dem Vorfall in Clostebol gefeuert wurde. Ferrara sagte damals, dass dies seinem Ruf schaden würde.

Doch jetzt, da die Nummer 1 der Welt ihren Preis bezahlt hat (manche meinen, das sei zu wenig), hat er Ferrara wieder zu seinem Fitnesstrainer ernannt. Sinners positive Wirkung auf Clostebol geschah, als sein Physiotherapeut Giacomo Naldi unter Ferraras Aufsicht ein Spray auf seine Hände auftrug, das ein verbotenes Substante enthielt, das später unwissentlich in Siners Körper gelangte.

"Umberto hat in Janniks bisheriger Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt, und seine Rückkehr spiegelt einen erneuten Fokus auf Kontinuität und Leistung auf höchstem Niveau wider", so Sinners Team in einer Mitteilung. "Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit dem Managementteam von Jannik im Rahmen der laufenden Vorbereitungen für die kommenden Turniere, einschließlich der Cincinnati Open und der US Open, getroffen."