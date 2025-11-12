Jannik Sinner qualifiziert sich für ATP-Halbfinale, wer kann ihm noch folgen?

HQ

Jannik Sinner steht nun im Halbfinale der ATP Finals, nachdem er Alexander Zverev mit 6:4, 6:3 besiegt und damit eine unglaubliche Siegesserie von 28 Spielen auf Hartplätzen (seit seiner Niederlage gegen Djokovic bei den ATP Finals 2023) fortgesetzt hat. Tatsächlich hat er zwischen dieser und der letztjährigen Ausgabe des Saisonfinales noch keinen einzigen Satz abgegeben.

Nach glatten Sätzen gegen Felix Auger-Aliassime und Alexander Zverev sichert sich Sinner erwartungsgemäß den Gruppenersten für das Halbfinale am Wochenende. Der andere Halbfinalist aus der Björn-Borg-Gruppe entscheidet sich am Freitag: Wer das Duell zwischen Zverev und Auger-Aliassime gewinnt, trifft auf Sinner... es sei denn, Ben Shelton gelingt das Kunststück, Sinner zu besiegen.

Jannik Sinner kann immer noch die Nummer 1 der Welt sein, Alcaraz verliert morgen

Die andere Gruppe wird schon früher, am Donnerstag, entschieden: Carlos Alcaraz ist wirklich gut aufgestellt, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren, aber technisch gesehen können es noch alle Spieler aus der Gruppe von Jimmy Connors schaffen. Sinner wird das Spiel zwischen Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz verfolgen: Wenn Musetti gewinnt, gehen Sinners Hoffnungen weiter, am Ende des Jahres den Titel als Nummer 1 der Welt zurückzuerobern...