Das einzige (und ferne) Szenario, in dem Carlos Alcaraz sich nicht für das Halbfinale der ATP Finals qualifiziert

Mit seinem zweiten Sieg bei den ATP Finals stand Carlos Alcaraz gestern zum zweiten Mal in seiner Karriere kurz vor der Qualifikation für das Halbfinale (2022 verpasste er verletzungsbedingt und schied 2024 in der Gruppenphase aus; 2023 verlor er im Halbfinale gegen den späteren Sieger Djokovic).

Der Sieg von Lorenzo Musetti über Alex de Miñaur später am Abend bedeutete, dass alle vier Spieler der Gruppe noch mathematische Möglichkeiten haben, sich zu qualifizieren, obwohl Alcaraz, der als einziger die ersten beiden gewonnen hat, in der besten Position ist, dies zu tun.

Tatsächlich hat die ATP alle möglichen Qualifikationsszenarien für die Jimmy-Connors-Gruppe berechnet, und Alcaraz würde nur in einem Szenario ausscheiden. Alle davon beinhalten natürlich eine Niederlage gegen Lorenzo Musetti am Donnerstag, aber nur, wenn es mit zwei Sätzen Unterschied ist (ohne dass Alcaraz einen Satz gewinnt).

Wenn Lorenzo Musetti Carlos Alcaraz besiegt, unabhängig vom Ergebnis, aber Alex de Miñaur Taylor Fritz besiegt, würde Musetti die Gruppe gewinnen und Alcaraz würde sich immer noch als Zweiter qualifizieren. Die einzige Gefahr für Alcaraz besteht, wenn Taylor Fritz De Muñaur besiegt UND Musetti Alcaraz in zwei Sätzen besiegt.

Selbst im Falle, dass Musetti Alcaraz besiegt, würde Alcaraz, wenn er einen Satz gewinnt, immer noch qualifiziert sein, unabhängig vom Ergebnis des Spiels zwischen Fritz und De Miñaur. Alcaraz würde sich bei einer Niederlage in drei Sätzen gegen Musetti immer noch als Gruppensieger qualifizieren, wenn Fritz De Miñaur in drei Sätzen besiegt.

Mit anderen Worten: In dem Moment, in dem Alcaraz einen Satz gegen Musetti gewinnt, weiß er, dass er für das Halbfinale qualifiziert ist, unabhängig davon, was als nächstes passiert. Alcaraz wird jedoch auf den Sieg setzen, denn ein Sieg morgen bedeutet, dass er das Jahr als Nummer 1 der Welt beenden wird, selbst wenn Sinner den Wettbewerb gewinnt...

Spielzeiten der ATP Finals am Donnerstag, 13. November:



Taylor Fritz vs. Alex de Miñaur: 14:00 Uhr MEZ



Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti: 20:30 Uhr MEZ



Dies ist die Reihenfolge der Spiele für die Jimmy Connors-Gruppe bei den morgigen ATP Finals. Glaubst du, dass Alcaraz am Ende die Krone als Nummer 1 der Welt am Jahresende erhalten wird?