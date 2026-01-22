Jannik Sinner lobt Alcaraz auf dem Weg zu einem erwarteten Finale bei den Australian Open

HQ

Die beiden Tenniskönige Carlos Alcaraz und Jannik Sinner meistern die Australian Open, nachdem sie alle Matches und Sätze der ersten beiden Runden gewonnen haben. Zuletzt besiegte Jannik Sinner James Duckworth mit 6:1, 6:4, 6:2 in 1 Stunde und 48 Minuten und baute damit eine perfekte 9:0-Bilanz gegen australische Spieler aus, während Alcaraz am Dienstag gegen den Deutschen Yannick Hanfmann eingesetzt wurde und ihn mit 7:6(4), 6:3, 6:2 besiegte.

Wie von ATP.com festgehalten, gab Sinner nach dem Match einen freundlichen Nicken an Alcaraz in der Konferenz: "Ich denke, wir wissen alle, wer die besten Dropshots hat... Carlos, natürlich", sagte er.

Alcaraz und Sinner haben alle letzten acht Grand Slams gewonnen (jeweils vier und jeweils zwei in den Jahren 2024 und 2025) und könnten als Weltranglisten-1 und -2 im Finale aufeinandertreffen. Allerdings müssen sie noch vier weitere Runden vor dem Finale bestreiten und haben erbitterte Rivalen: Alcaraz könnte im Halbfinale auf den Weltranglistendritten Alexander Zverev treffen, und Sinner könnte auf Novak Djokovic treffen, die ebenfalls in der dritten Runde des ersten Grand-Slam der Tennissaison 2026 stehen.

Carlos Alcaraz soll am Donnerstag gegen Corentin Moutet spielen, während Sinner am Freitag auf Eliot Spizzirri trifft.