Jannik Sinner in Halle geschlagen, verliert 450 Punkte: "Nach der Niederlage in Paris war es nicht einfach, hier zu bestehen"

Jannik Sinner hat am Donnerstag seine erste Niederlage des Jahres gegen einen anderen Spieler als Carlos Alcaraz in diesem Jahr hinnehmen müssen. Tatsächlich hatte Sinner seit August 2024 gegen niemanden verloren, mit Ausnahme des Spaniers. Sein Henker war der Kasache Alexander BublikSinner, der auf Platz 45 der Weltrangliste steht, die niedrigste Niederlage in der Weltrangliste seit August 2023.

Sinner begann zu gewinnen, verlor aber in der zweiten Runde der Halle Open (Achtelfinale) mit 3:6, 6:3, 6:4. Das bedeutet, dass Sinner die 500 Punkte dieses Rasenturniers in Deutschland nicht verteidigen kann und am Montag 450 Punkte verlieren wird.

Sinner war von der Niederlage in Roland Garros noch betroffen: "Die Wahrheit ist, dass es nach der Niederlage in Paris nicht einfach war, hier zu bestehen. Ich bin relativ zufrieden, dass ich vor Wimbledon zwei Matches auf Rasen spielen konnte", sagte die Nummer 1 der Welt (via Punto de Break).

"Ich werde mich mental und körperlich erholen. Dafür brauche ich etwas Zeit und ich denke, dass mir eine Pause gut tun wird. Mental fühle ich mich gut, aber körperlich bin ich etwas müde", fügte er hinzu. Sein frühes Ausscheiden und die längere Ruhephase könnten für seine Wimbledon-Ambitionen wichtig sein.

In der Zwischenzeit schlug Carlos Alcaraz seinen Landsmann Jaume Munar im Queen's und gewann seinen 15. Sieg in Folge, die beste Siegesserie seiner Karriere. Alcaraz hat seine Position im Vergleich zum letzten Jahr, als er in der zweiten Runde gegen Jack Draper verlor, bereits verbessert, so dass der Spanier vor Wimbledon in zwei Wochen etwas Abstand zu Sinner haben kann.