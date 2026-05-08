Jannik Sinner glaubt, dass Tennisspieler nicht den Respekt bekommen, den sie verdienen

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Tennis-Weltranglistenerster Jannik Sinner hat die Proteste der Top-Tennisspieler der ATP und WTA, die sich hinter einer informellen Allianz namens Project RedEye organisieren, aufgegriffen und Grand Slams, insbesondere Roland Garros, um bessere Geldpreise bitten, da die diesjährige Erhöhung angesichts der Einnahmen des Turniers geringer ist, als sie sein sollte.

Auf die Frage zu den Protesten auf einer Pressekonferenz vor seinem Debüt bei den Italian Open war Sinner zögerlich gegenüber Aryna Sabalenkas Überzeugung, dass die Spieler irgendwann einen der Grand Slams boykottieren würden, und sagte, es sei "schwer zu sagen", sagte aber, dass Tennisspieler nicht den Respekt erhalten, den sie verdienen.

"Es geht mehr um Respekt. Ich denke, wir geben viel mehr, als wir zurückbekommen. Es ist nicht nur für die besten Spieler – es gilt für uns alle, von Männer- und Frauenseite", argumentierte Sinner. "Die Top 10 Männer und Top 10 Frauen, wir haben einen Brief geschrieben, und es ist nicht schön, dass wir nach einem Jahr noch nicht einmal annähernd eine Lösung für das haben, was wir gerne hätten.

"Wenn man in anderen Sportarten spricht: Wenn die Top-Sportler wichtige Briefe schicken, glaube ich wirklich, dass du innerhalb von 48 Stunden nicht nur eine Antwort hast, sondern auch ein Meeting."

Novak Djokovic, dessen Gewerkschaft letztes Jahr einen ähnlichen Protest startete, was zu Preiserhöhungen bei den US Open und Australian Open führte (obwohl Djokovic später die von ihm gegründete Organisation verließ), ist nicht Teil des Project RedEye, aber er schätzt "die Tatsache, dass es mehr Gespräche darüber gibt. Es muss so sein, dass die Position der Spieler bei Slams oder Touren nicht dort ist, wo sie sein sollte."