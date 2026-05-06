Tennisspieler protestieren gegen eine unzureichende Preiserhöhung durch Roland Garros

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Tennisspieler protestieren erneut gegen die Grand Slams, die vier größten Turniere des Jahres (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und US Open), und fordern größere Preisgelder, die zwischen den Spielern verteilt werden sollen. WTA-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka deutete sogar an, dass sie möglicherweise einen Boykott machen müssten, um als einzige Möglichkeit für ihre Rechte zu kämpfen.

Die Informationen stammen aus einem Bericht von Tennis Majors, der besagt, dass die besten Männer und Frauen im Tennis, darunter Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Cogo Gauff, Jessica Pegula und Iga Swiatek, sich unter einer informellen Allianz namens Project RedEye organisiert haben und sich speziell über Roland Garros beschweren, nachdem die French Open beschlossen hatten, den Preispool um 9,5 % zu erhöhen – ein Betrag, den sie angesichts des Umsatzwachstums des Turniers ansehen, das auf etwa 14 % im Jahresvergleich geschätzt wird, und schlimmer noch, eine Entscheidung ohne Rücksprache mit den Spielern.

Die Spieler beobachten, dass andere ATP- und WTA-Turniere 22 % der Einnahmen für die Preise der Spieler ausgeben, bei Grand Slams jedoch etwa 13–15 %, was sie als "Beleidigung" ansehen. Die Spieler fordern außerdem, dass Grand Slams zum Spielerwohl beitragen müssen (Pensionen, Verletzungsversicherung, Mutterschaftsurlaub), wie es die ATP- und WTA-Touren bereits tun.

Im vergangenen Jahr gab es ähnliche Proteste, die zu Preiserhöhungen bei den Grand Slams führten (US Open erhöhte den Preispool um 20 % und Australian Open um 16 %, was im Gegensatz zum Anstieg von Roland Garros um 9,5 % steht, der die Spieler dieses Jahr verärgert hat). Die Proteste im letzten Jahr wurden damals von der Professional Tennis Players' Association (PTPA) angeführt, einer von Novak Djokovic und Vasek Pospisil gegründeten Organisation. Kurz darauf verließ Djokovic die Organisation mit Gründen von Transparenz und Governance.