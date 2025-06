Jannik Sinner: Debützeit bei den Halle Open und mögliche Finalgegner am Sonntag

HQ

Eine Woche nach seiner schmerzhaften Niederlage gegen Carlos Alcaraz in Roland Garros kehrt Jannik Sinner bei seinem einzigen Rasenturnier vor Wimbledon Ende des Monats auf den Tennisplatz zurück. Der Italiener ist nach wie vor mit großem Abstand die Nummer 1 der Welt (er hat seine Punkteausbeute nach dem Erreichen des French-Open-Finales sogar verbessert) und hat die Möglichkeit, diese Woche in Halle, Deutschland, während der ATP Tour 500 Halle Open 500 Punkte zu verteidigen.

Dieses Turnier, das früher von Roger Federer dominiert wurde (der Schweizer gewann es zwischen 2003 und 2019 zehnmal), beginnt heute mit der Runde der letzten 32, obwohl Sinner, die Nummer 1 der Setzliste, erst am Dienstag, 17. Juni, debütieren wird. Der Zeitpunkt des Spiels wurde noch nicht bekannt gegeben, aber er wird auf den Deutschen Yannick Hanfmann treffen.

Sinner hat jedoch einen harten Weg vor sich. Er könnte in der zweiten Runde auf den Sieger von 2023, Alexander Bublik, treffen, und Hubert Hurkcaz, der Sieger von 2022, könnte ebenfalls im Viertelfinale stehen. Und im Finale könnte er auf die Nummer 2 der Welt, Alexander Zverev (direkt nach seiner Niederlage gegen Taylor Fritz bei den Boss Open), treffen. Medvedev und Tsitsipas könnten auch beim Finale am Sonntag, den 22. Juni, Sinners Rivalen sein, nicht aber Alcaraz, der sich stattdessen für dasQueen's Turnier in London entschied, das ebenfalls am Dienstag debütierte.