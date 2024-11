Jake Pauls Box-Promoter bestreitet, dass der Kampf gegen Mike Tyson manipuliert wurde: "Es ist naiv und eine Beleidigung"

HQ

Most Valuable Promotions (MVP), die von Jake Paul im Jahr 2021 gegründete Box-Promotion (die unter anderem die sehr erfolgreichen Kämpfe zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano mitpromotet hat) hat nach der nicht enden wollenden Kritik an dem Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson ein Statement abgegeben.

Der einstimmige Sieg von Paul wurde von den Fans gründlich untersucht, da sie vermuten, dass der Kampf zugunsten des YouTubers manipuliert wurde. MVP veröffentlichte eine Stellungnahme, in der erklärt wurde, dass es sich hierbei um "falsche und unbegründete Anschuldigungen handelt, die die Integrität des Paul-gegen-Tyson-Events untergraben".

"Die Manipulation eines professionellen Boxkampfes ist in den Vereinigten Staaten ein Bundesverbrechen. Paul gegen Tyson war ein professionelles Match, das vom Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) sanktioniert wurde. Beide Kämpfer gaben in gutem Glauben ihr Bestes mit dem Ziel, den Kampf zu gewinnen. Es gab absolut keine Einschränkungen - weder vertraglich noch anderweitig - für beide Kämpfer.".

"Trash Talk und Spekulationen sind im Sport an der Tagesordnung, und Sportler und Promoter müssen unsinnige Kommentare, Witze und Meinungen tolerieren. Aber diesen Kämpfern etwas anderes als vollen Einsatz zu suggerieren, ist nicht nur naiv, sondern auch eine Beleidigung für die Arbeit, die sie in ihr Handwerk stecken, und für den Sport selbst.

Nakisa Bidarian, MVP-Mitbegründer, fügte hinzu, dass "dies nicht das erste Mal ist, dass Jake Paul als Profisportler mit unbegründeter Skepsis oder offenem Unglauben konfrontiert wird" und glaubt, dass diese Gegenreaktion eigentlich ein "Rückhand-Kompliment ist, das auf ihn zukommt".

Der Verdacht auf einen manipulierten Kampf ist nicht die einzige Kontroverse rund um den Kampf. Netflix sieht sich mit einer Sammelklage von Abonnenten konfrontiert, die die Veranstaltung aufgrund von Streaming-Problemen nicht sehen konnten, Schadenersatz verlangen und behaupten, Netflix habe gewusst, dass es nicht auf Live-Events vorbereitet war, aber trotzdem weitergemacht habe.