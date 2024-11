Netflix-Nutzer reichen Sammelklage ein, nachdem sie nicht zusehen konnten, wie Paul vs. Tyson wegen Streaming-Problemen kämpft

HQ

Der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson wurde laut Netflix von 60 Millionen Haushalten und laut Analysen von 108 Millionen Menschen weltweit live gesehen. Viele von ihnen waren enttäuscht nach einer Schlägerei, von der einige sagten, sie sei inszeniert gewesen. Viele andere Netflix-Abonnenten konnten es jedoch überhaupt nicht sehen.

Am Montag wurde bei einem Gericht des Bundesstaates Florida eine Sammelklage im Namen von Netflix-Abonnenten eingereicht, die während des Kampfes unter Puffer- und Einfrierstörungen litten, und behauptet, Netflix habe gegen den Vertrag verstoßen und gegen Floridas unfaire und irreführende Handelspraktiken und das Verbraucherschutzgesetz verstoßen.

In der Beschwerde heißt es, Netflix hätte es besser wissen müssen, weil es schon einmal passiert ist. Darin heißt es, Netflix sei seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen und völlig unvorbereitet und nicht in der Lage, diese Probleme zu beheben. Sie verlangt nun nicht näher bezeichneten Schadenersatz.

Wie in The Hollywood Reporter zu lesen war, hatte Down Detector rund 97.000 Berichte über Streaming-Probleme, und Themen wie "NetflixBroken" oder "Buffering" begannen auf Twitter zu trenden.

Einige hatten Schwierigkeiten, den Boxkampf live zu sehen, andere konnten ihn überhaupt nicht sehen. Vor dem Spiel hatte Netflix-Co-CEO Greg Peters jedoch gegenüber THR gesagt, dass das Unternehmen über genügend Infrastruktur verfüge, um Live-Übertragungen zu unterstützen.