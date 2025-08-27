Jack Draper zieht sich verletzungsbedingt von den US Open zurück

HQ

Schlechte Nachrichten von den US Open: Die Nummer 5 der Welt, Jack Draper, die große Hoffnung Großbritanniens bei den US Open, hat sich aus dem Turnier zurückgezogen. Der 23-Jährige, Sieger von Indian Wells in diesem Jahr und Halbfinalist in New York im vergangenen Jahr, sollte gegen Zizou Bergs spielen, musste aber vor dem Spiel aufgeben. Bergs zieht automatisch in die dritte Runde ein, wobei er Gabriel Diallo oder Jaume Munar erwartet.

Draper, mit einer Bilanz von 30 Siegen und 9 Niederlagen in dieser Saison Siebter im ATP Live Race to Turin, verletzte sich in seinem ersten Spiel gegen Federico Agustin Gomez in vier Sätzen. Davor hatte er sein letztes Match in Wimbledon bestritten. Laut ATP.com leidet er an einer Belastung und Knochenprellungen im linken Oberarmknochen.

"Ich habe mein Bestes gegeben, um hier zu sein und mir jede Chance zu geben, aber die Beschwerden in meinem Arm sind zu groß geworden." Draper schrieb. "Ich muss das Richtige tun und auf mich aufpassen."