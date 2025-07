Italiens Kapitänin Cristiana Girelli verblüfft Norwegen und zieht ins EM-Halbfinale ein

HQ

Bei der UEFA Women's EURO 2025 steht das erste Halbfinale, und es gab eine Überraschung. Italien hat Norwegen geschlagen, jedes Jahr einer der Favoriten und eine der vier Nationen, die in der Gruppenphase ganze drei von drei Siegen errungen hatten.

Caroline Graham Hansen, eine der besten Torschützinnen des FC Barcelona und Vizemeisterin des Ballon d'Or, traf beim 2:1-Sieg der Italiener nicht. Stattdessen war es Italiens Kapitänin Cristiana Girelli, 35-jährige Stürmerin von Juventus, die einen Zweier erzielte, darunter einen Kopfball in der 90. Minute, als Ada Hegerberg aus Norwegen den Ausgleich erzielt hatte.

"In der Gruppenphase haben wir nicht so gespielt, wie wir es könnten, vielleicht wegen des Drucks, die K.o.-Phase zu erreichen", sagte Girelli, der zum MVP gewählt wurde. "Ich habe etwas anderes, etwas Besonderes in dieser Mannschaft gespürt, ich habe in den Augen meiner Teamkolleginnen ein besonderes Licht gesehen."

Dass Italien im Halbfinale steht, stand wahrscheinlich nicht auf dem Plan vieler Leute, aber jetzt warten sie auf einen Rivalen: Schweden oder den aktuellen Titelverteidiger England, der heute Abend um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ in Zürich ermittelt wird.