UEFA Women's EURO 2025: Alle Viertelfinalspiele und wie man sie sehen kann

Die Saison des Männerfußballs ist mit der Klub-Weltmeisterschaft abgeschlossen, bei der UEFA Women's EURO geht es mit der K.o.-Phase weiter. Nach der Gruppenphase sind acht Klubs ausgeschieden: Finnland, Island, Belgien, Portugal, Polen, Dänemark, die Niederlande und Wales. Jetzt sind noch acht Spiele übrig, die diese Woche im Viertelfinale aufeinandertreffen.

Zwischen Mittwoch und Samstag, 16. und 19. Juli, haben wir jeweils ein Spiel. Alle finden zur gleichen Zeit in der Schweiz statt und beginnen um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ.



Mittwoch, 16. Juli: Norwegen - Italien (Genf)



Donnerstag, 17. Juli: Schweden - England (Zürich)



Freitag, 18. Juli: Spanien - Schweiz (Bern)



Samstag, 19. Juli: Frankreich - Deutschland (Basel)



Die Halbfinals finden dann am 22. Juli und Mittwoch, 23. Juli, statt. Der Sieger von Schweden/England gegen Norwegen/Italien am Dienstag, 22. Juli, und Frankreich/Deutschland gegen Spanien oder die Schweiz am Mittwoch, 23. Juli.

So kann man die EM der Frauen live sehen

Die UEFA Women's EURO wird hauptsächlich im Open TV ausgestrahlt, oft auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen vieler europäischer Länder. Die Dinge können jedoch je nach Land unterschiedlich sein. Hier ist eine Liste, wo man die Frauen-EM 2025 in den europäischen Märkten sehen kann, aber die vollständige, weltweite Übertragungsliste findet man hier: