IT: Welcome to Derry Premierendatum enthüllt: Pennywise kehrt rechtzeitig zu Halloween zurück

Es gibt viele vielversprechende Projekte, die rechtzeitig zur gruseligen Jahreszeit in diesem Jahr auf den Markt kommen werden, mit unzähligen schrecklichen Streifen und gruseligen Serien auf dem Weg. Jetzt wissen wir auch, dass Pennywise wieder mit von der Partie sein wird, da der Premierentermin für die Prequel-Serie IT: Welcome to Derry bekannt gegeben wurde.

Wie auf X bestätigt, wird die Show bereits am 26. Oktober am HBO Max Premiere haben. Für Regionen ohne Streaming-Plattform, wie z. B. Großbritannien, können wir wahrscheinlich mit einem übereinstimmenden Premierendatum (oder am Tag danach, dem 27. Oktober) am Sky /Now rechnen, obwohl dies noch nicht bestätigt wurde.

Was IT: Welcome to Derry den Fans bieten wird, erfahren wir: "Basierend auf dem Roman IT von Stephen King aus dem Jahr 1986 entwirft Welcome to Derry eine Welt der Kleinstadt in den 1960er Jahren - bevor Pennywise Chaos anrichtete. Welcome to Derry spielt vor den Ereignissen der Filme IT und IT: Chapter Two und führt zum ersten Film."

Auch wenn es sich so anhört, als ob Pennywise nicht anwesend sein wird, wurde bestätigt, dass Bill Skarsgård seine Rolle als furchterregender übernatürlicher Clown in der Serie wieder aufnehmen wird.

