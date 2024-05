Bill Skarsgård wird als Pennywise in Max' kommender It-Prequel-Serie zurückkehren

HBO ist schon seit einiger Zeit dabei, eine It Prequel-Serie für seinen Streaming-Dienst Max zu machen, aber es sieht so aus, als ob es endlich ernsthaft Fuß fasst.

Es wurde gerade auf X bestätigt, dass Bill Skarsgård in der kommenden Serie, die derzeit als Welcome to Derry (Arbeitstitel) bekannt ist, zurückkehren und seine Rolle als furchterregende gestaltwandelnde Kreatur wieder aufnehmen wird, die gerne die Gestalt des Clowns Pennywise annimmt.

Welcome to Derry ist eine Art It -Reunion, da die Serie vom Regisseur des Films, Andy Muschietti, den Produzenten Barbara Muschietti, Roy Lee und Dan Lin sowie dem Co-Produzenten des zweiten Teils, Jason Fuchs, mitgestaltet wird.

Ansonsten sind Details zu Welcome to Derry spärlich, abgesehen davon, dass wir wissen, dass es irgendwann im nächsten Jahr auf Max debütieren soll.