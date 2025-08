Israelischer Fußballspieler nach Tweets zur Unterstützung des Völkermords in Gaza von deutschem Verein abgelehnt

HQ

Shon Weissman, ein israelischer Fußballspieler, der derzeit im Besitz des spanischen Zweitligisten Granada ist, sollte an Fortuna Düsseldorf, einen deutschen Zweitligisten, ausgeliehen werden. In letzter Minute entschied sich der Verein jedoch, ihn nicht zu verpflichten, nachdem die Fans dagegen protestiert hatten. Im Oktober 2023 hatte Weissman auf Twitter Botschaften veröffentlicht, in denen er den Krieg in Gaza unterstützte.

Unter seinen Beiträgen kommentierte er das Foto von zwei palästinensischen Gefangenen: "Was ist der logische Grund, warum nicht bereits 200 Tonnen Bomben auf Gaza abgeworfen wurden?" und "Warum werden sie nicht in den Kopf geschossen?". Später löschte er diese Tweets. Er mochte auch Beiträge, die die totale Auslöschung von Gaza unterstützen, und einen weiteren Beitrag, in dem es heißt, dass es in Gaza keine Unschuldigen gibt. Dies führte dazu, dass er von der palästinensischen Gemeinde in Granada wegen Anstiftung zur Gewalt angezeigt wurde, auf die Bank gesetzt und kurz darauf an Salernitana ausgeliehen wurde.

Granada, immer noch Eigentümer des Spielers, obwohl er seit Januar 2024 nicht mehr für sie gespielt hat, wollte ihn an Fortuna Düsseldorf verkaufen. Als die deutschen Fans jedoch von seinen Tweets erfuhren, war die Gegenreaktion so groß, dass der Verein "schließlich beschloss, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen", als die deutsche Fangemeinde von change.org seinen Tweets erfuhr.

Jetzt muss Granada einen Verein finden, der bereit ist, den Spieler zu verpflichten, der sich in dem sozialen Netzwerk verteidigt hat: "Ich werde mich nicht als jemand darstellen lassen, der Hass schürt, indem er dreimal mit "Gefällt mir" markiert und einen Kommentar abgibt, der sofort gelöscht wurde. Obwohl ich jede Kritik akzeptiere, schmerzt es mich, dass nicht der gesamte Kontext berücksichtigt wurde. In einer Zeit nationaler und persönlicher Trauer bleibe ich den Werten Menschlichkeit, Sport und gegenseitigem Respekt verpflichtet. Am Ende des Tages wird ein Mensch immer zu seinem Land stehen, egal was passiert", schrieb er (via RTVE).