Iran wird nicht an den Paralympischen Winterspielen teilnehmen, da sein einziger Athlet nicht sicher reisen kann

Die Paralympischen Winterspiele 2026 beginnen am Freitag, den 6. März, mit der umstrittenen Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus... aber nicht aus dem Iran, allein aus dem Grund, dass er (es sollte nur ein Athlet bei den Spielen in Mailand-Cortina sein) nicht sicher nach Italien reisen kann. Das Internationale Paralympische Komitee bestätigte dies Stunden vor der Eröffnungsfeier.

Der einzige iranische Athlet, der an den Paralympischen Spielen teilgenommen hat, darf nicht reisen, "das Risiko für Menschenleben ist zu hoch"

Der einzige iranische Athlet, der an dem Spiel teilnehmen soll, ist Aboulfazl Khatibi Mianaei, ein Langlaufläufer. IPC-Präsident Andrew Parsons sagte, er sei "wirklich enttäuscht vom Weltsport und besonders von Aboulfazl" und habe "unermüdlich" daran gearbeitet, alternative Routen für den 23-jährigen Skifahrer zu finden, aber "das Risiko für Menschenleben sei zu hoch".

Es ist fast eine Woche vergangen, seit die Luftangriffe auf den Iran aus den USA und Israel begonnen haben. Der Konflikt hat viele Sportwettkämpfe pausiert und damit die bevorstehenden F1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien oder das Fußballspiel Spanien gegen Argentinien später in diesem Monat in Katar gefährdet, wobei das Schicksal noch unentschieden ist.