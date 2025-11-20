Auslosung bei der WM-Play-off-Auslosung: Rivalen für Italien, Schweden, Dänemark, Ukraine, Türkei, Irland...

HQ

Die FIFA hat die Auslosung für die bevorstehenden Weltmeisterschafts-Playoffs durchgeführt, um die letzten sechs Teams für die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer zu bestimmen.

Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Play-offs: die Inter-Confederation Play-offs, bei denen sechs Teams um zwei Plätze kämpfen, und die europäischen Play-offs, bei denen 16 Teams um vier Plätze kämpfen. Beide Mini-Turniere finden zwischen dem 26. März (Halbfinale) und dem 31. März (Finale) statt.

Europäische Play-offs

Die 16 Teams (darunter die 12 Zweitplatzierten jeder Gruppe und vier weitere, die durch ihre Leistungen in der Nations League gerettet wurden) wurden in vier "Gruppen" oder Wege mit jeweils vier Teams eingeteilt. Jede Mannschaft bestreitet nur bis zu zwei Spiele: ein Halbfinale und ein Finale, sodass die vier Gruppensieger nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft teilnehmen:

Weg A



Italien gegen Nordirland



Wales gegen Bosnien und Herzegowina





Finale: Wales/Bosnien und Herzegowina vs. Italien/Nordirland



Weg B



Ukraine gegen Schweden



Polen gegen Albanien





Finale: Ukraine/Schweden gegen Polen/Albanien



Pfad C



Türkei gegen Rumänien



Slowakei gegen Kosovo





Finale: Slowakei/Kosovo vs. Türkei/Rumänien



Weg D



Dänemark gegen Nordmazedonien



Tschechien gegen Republik Irland





Finale: Tschechien/Republik Irland gegen Dänemark/Nordmazedonien



Interkonföderale Play-offs

Die Interkonföderation-Playoffs sind ähnlich, aber mit weniger Teams und zwei gesetzt, was bedeutet, dass sie das Halbfinale vermeiden werden (wegen ihrer besten FIFA-Platzierung):

Weg 1



Neukaledonien gegen Jamaika



Finale: Neukaledonien/Jamaika vs. DR Kongo



Weg 2