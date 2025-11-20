Auslosung bei der WM-Play-off-Auslosung: Rivalen für Italien, Schweden, Dänemark, Ukraine, Türkei, Irland...
Italien, Schweden, die Türkei oder Dänemark können es sich nicht leisten, zu verpassen, wenn sie an der Weltmeisterschaft teilnehmen wollen.
Die FIFA hat die Auslosung für die bevorstehenden Weltmeisterschafts-Playoffs durchgeführt, um die letzten sechs Teams für die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer zu bestimmen.
Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Play-offs: die Inter-Confederation Play-offs, bei denen sechs Teams um zwei Plätze kämpfen, und die europäischen Play-offs, bei denen 16 Teams um vier Plätze kämpfen. Beide Mini-Turniere finden zwischen dem 26. März (Halbfinale) und dem 31. März (Finale) statt.
Europäische Play-offs
Die 16 Teams (darunter die 12 Zweitplatzierten jeder Gruppe und vier weitere, die durch ihre Leistungen in der Nations League gerettet wurden) wurden in vier "Gruppen" oder Wege mit jeweils vier Teams eingeteilt. Jede Mannschaft bestreitet nur bis zu zwei Spiele: ein Halbfinale und ein Finale, sodass die vier Gruppensieger nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft teilnehmen:
Weg A
- Italien gegen Nordirland
- Wales gegen Bosnien und Herzegowina
- Finale: Wales/Bosnien und Herzegowina vs. Italien/Nordirland
Weg B
- Ukraine gegen Schweden
- Polen gegen Albanien
- Finale: Ukraine/Schweden gegen Polen/Albanien
Pfad C
- Türkei gegen Rumänien
- Slowakei gegen Kosovo
- Finale: Slowakei/Kosovo vs. Türkei/Rumänien
Weg D
- Dänemark gegen Nordmazedonien
- Tschechien gegen Republik Irland
- Finale: Tschechien/Republik Irland gegen Dänemark/Nordmazedonien
Interkonföderale Play-offs
Die Interkonföderation-Playoffs sind ähnlich, aber mit weniger Teams und zwei gesetzt, was bedeutet, dass sie das Halbfinale vermeiden werden (wegen ihrer besten FIFA-Platzierung):
Weg 1
- Neukaledonien gegen Jamaika
- Finale: Neukaledonien/Jamaika vs. DR Kongo
Weg 2
- Bolivien vs. Suriname
- Bolivien/Suriname vs. Irak