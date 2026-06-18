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Weltmeisterschaftstabelle 2026 nach Woche 1, Zeiten für Gruppenspieltag 2 (18.–24. Juni)
Wer macht es bei der Weltmeisterschaft nach Woche 1 der Gruppenphase besser?
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Die Weltmeisterschaft 2026 hat den ersten Spieltag der Gruppenphase abgeschlossen. Ab heute, Donnerstag, dem 18. Juni, beginnt der zweite Spieltag mit Tschechien gegen Südafrika und Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina am Nachmittag/Abend; und Kanada gegen Katar und Mexiko gegen Südkorea in der Nacht/frühen Morgenstunden des Freitags.
In jeder Gruppe stehen noch zwei Spiele an, und alles kann sich ändern, aber bisher gab es klare Sieger und Verlierer dieser ersten Spiele. Dies sind die aktuellen Tabellen in allen 12 Weltcup-Gruppen:
Weltmeisterschaftstabelle in der Gruppenphase nach Spieltag 2:
Gruppe A
- Mexiko — 3 Punkte, GD +2
- Südkorea — 3 Punkte, GD +1
- Tschechien — 0 Punkte, GD -1
- Südafrika — 0 Punkte, GD -2
Gruppe B
- Schweiz — 1 Punkt, GD 0
- Kanada — 1 Punkt, GD 0
- Katar — 1 Punkt, GD 0
- Bosnien & Herzegowina — 1 Punkt, GD 0
Gruppe C
- Schottland — 3 Punkte, GD +1
- Marokko — 1 Punkt, GD 0
- Brasilien — 1 Punkt, GD 0
- Haiti — 0 Punkte, GD -1
Gruppe D
- Vereinigte Staaten — 3 Punkte, GD +3
- Australien — 3 Punkte, GD +2
- Türkei — 0 Punkte, GD -2
- Paraguay — 0 Punkte, GD -3
Gruppe E
- Deutschland — 3 Punkte, GD +6
- Elfenbeinküste — 3 Punkte, GD +1
- Ecuador — 0 Punkte, GD -1
- Curaçao — 0 Punkte, GD -6
Gruppe F
- Schweden — 3 Punkte, GD +4
- Japan — 1 Punkt, GD 0
- Niederlande — 1 Punkt, GD 0
- Tunesien — 0 Punkte, GD -4
Gruppe G
- Neuseeland — 1 Punkt, GD 0
- Iran — 1 Punkt, GD 0
- Belgien — 1 Punkt, GD 0
- Ägypten — 1 Punkt, GD 0
Gruppe H
- Uruguay — 1 Punkt, GD 0
- Saudi-Arabien — 1 Punkt, GD 0
- Spanien — 1 Punkt, GD 0
- Kap Verde — 1 Punkt, GD 0
Gruppe I
- Norwegen — 3 Punkte, GD +3
- Frankreich — 3 Punkte, GD +2
- Senegal — 0 Punkte, GD -2
- Irak — 0 Punkte, GD -3
Gruppe J
- Argentinien — 3 Punkte, GD +3
- Österreich — 3 Punkte, GD +2
- Jordan — 0 Punkte, GD -2
- Algerien — 0 Punkte, GD -3
Gruppe K
- Kolumbien — 3 Punkte, GD +2
- DR Kongo — 1 Punkt, GD 0
- Portugal — 1 Punkt, GD 0
- Usbekistan — 0 Punkte, GD -2
Gruppe L
- England — 3 Punkte, GD +2
- Ghana — 3 Punkte, GD +1
- Panama — 0 Punkte, GD -1
- Kroatien — 0 Punkte, GD -2
Wenn Sie nichts verpassen möchten, hier eine Auffrischung darüber, was am zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft kommt, von Donnerstag, dem 18. Juni bis Mittwoch, dem 24. Juni.
Gruppenphase des zweiten Weltcup-Spieltags
Donnerstag, 18. Juni
- Gruppe A: Tschechische Republik gegen Südafrika (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe B: Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Freitag, 19. Juni
- Gruppe B: Kanada gegen Katar (00:00 MES, 23:00 BST -am Donnerstag-), Vancouver, Kanada
- Gruppe A: Mexiko gegen Südkorea (03:00 MES, 02:00 BST), Zapopan, Mexiko
- Gruppe D: USA gegen Australien (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Samstag, 20. Juni
- Gruppe C: Schottland gegen Marokko (00:00 MES, 23:00 BST -am Freitag-), Foxborough, USA
- Gruppe C: Brasilien gegen Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe D: Türkei gegen Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe F: Niederlande gegen Schweden (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe E: Deutschland gegen Elfenbeinküste (22:00 MES, 21:00 BST), Toronto, Kanada
Sonntag, 21. Juni
- Gruppe E: Ecuador gegen Curaçao (02:00 MES, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Tunesien gegen Japan (06:00 MES, 05:00 BST), Guadalupe, Mexiko
- Gruppe H: Spanien gegen Saudi-Arabien (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe G: Belgien gegen Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Montag, 22. Juni
- Gruppe H: Uruguay gegen Kap Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -am Sonntag-), Miami, USA
- Gruppe G: Neuseeland gegen Ägypten (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe J: Argentinien gegen Österreich (19:00 MES, 18:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe I: Frankreich gegen Irak (23:00 MES, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Dienstag, 23. Juni
- Gruppe I: Norwegen gegen Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Kanada
- Gruppe J: Jordanien gegen Algerien (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe K: Portugal gegen Usbekistan (19:00 MES, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe L: England gegen Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Mittwoch, 24. Juni
- Gruppe L: Panama gegen Kroatien (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe K: Kolumbien gegen DR Kongo (04:00 MESZ, 03:00 BST), Zapopan, Mexiko