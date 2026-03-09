iPad Air M4

Natürlich bieten wir einen umfassenden Test des neuesten iPad Air mit Apples M4 SoC, auch wenn diese "Updates auf den neueren M-Chip, ohne viel anderes zu ändern"-Starts als Verschwendung von Spaltenplatz angesehen werden könnten. Es ist jedoch nicht so einfach, denn obwohl Apple inzwischen die Angewohnheit hat, zwischen größeren physischen Redesigns ihrer Produkte etwas zu lange zu warten, passiert meist noch mehr unter der Haube.

Und was meinen wir damit? Nun, wenn man sich das neue iPad Air kurz anschaut, ist es tatsächlich genau wie zuvor. Gleiche Farben, gleiche Materialien, gleiches Display, gleiche Buttons und im Großen und Ganzen dieselben Funktionen.

Aber es gibt hier einige wichtige neue Features, wirklich. Zuallererst gibt es jetzt die Kompatibilität mit dem Apple Pencil Pro, was für kreative Profis ein echter Wendepunkt ist. Tatsächlich haben wir es separat besprochen, und unten gibt es ein begleitendes Video, das Sie ansehen können.

HQ

Werbung:

Wie der Name schon sagt, ist es der M4 SoC, der ihn von seinem Vorgänger abhebt, und obwohl es etwas enttäuschend ist, dasselbe Gehäuse wiederverwendet zu sehen – besonders da wir jetzt aus der iPad Pro-Serie wissen , dass Apple weiß, wie man deutlich dünnere iPad-Gehäuse entwirft, ist es schwer, sich darüber zu ärgern, so wie es jetzt ist.

Der M4-Chip besteht aus einer Acht-Kern-CPU und einer Neun-Kern-GPU sowie einer verbesserten Neural Engine, die 38 TOPS ermöglicht. Das ist kein Upgrade, das man leicht abtun kann, da es hier einige ziemlich bedeutende technologische Sprünge gibt. Es gibt jetzt außerdem 12 GB RAM statt 8 GB, was auf lange Sicht zweifellos einen riesigen Unterschied machen wird.

Allerdings werden über den M4-Chip eine Reihe ziemlich wichtiger neuer Technologien in die Air eingeführt. Apples neuer N1-Chip ermöglicht Unterstützung für WI-FI 7, Bluetooth 6 und Thread, während das C1X-Modem in den 5G-Modellen die Akkulaufzeit durch Apples legendäre "vertikale Integration" erneut erhöht.

Werbung:

All das, ohne das Gewicht zu erhöhen – 616 Gramm, und man kann bis zu 1 TB Speicherplatz bekommen. Und ja, es kostet genau das Gleiche. Nein, ich finde nicht, dass wir milliardenschwere Unternehmen dafür loben sollten, dass sie die Preise nicht erhöhen, gerade wenn die Bauteilkosten in die Höhe schießen, aber gleichzeitig ist es eine gute Nachricht, dass Apple die RAM-Menge erhöht, ohne den Verbrauchern mehr zu verlangen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt ein Unterschied von etwa 400 £ zwischen dem 599 £ des iPad Air und dem iPad Pro 999 £. Das ist wirklich ein Glück, denn das macht den Air zu einem viel besseren Angebot als früher, obwohl das iPad Pro sowohl den M5-Chip als auch das köstliche Tandem-OLED hat. Tatsächlich ist die Air derzeit gut als solider, halb-ernsthafter Konkurrent positioniert und unterstützt nun den Apple Pencil Pro, eine Magic-Tastatur und verbesserte Leistung, was es schwer macht, ihn zu kritisieren. Wenn ja, müsste es so sein, dass dieses "Air" tatsächlich mehr wiegt als das "Pro", was sich wie ein Marketing-Eigenziel anfühlt.