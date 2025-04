Inter-Mittelfeldspieler Mkhitaryan bestreitet, dass seine Mannschaft nach dem Hinspielsieg gegen die Bayern "übermäßig gefeiert" habe

HQ

Bayern München verlor letzte Woche zu Hause gegen Inter Mailand mit 1:2, eine überraschende Niederlage in der Allianz Arena, dem gleichen Stadion, in dem am 31. Mai das Finale ausgetragen wird. Allerdings war es erst das Hinspiel, es sind noch mindestens 90 Minuten zu spielen. Das ist es, was Harry Kane beeindruckte, der in einem Interview direkt nach dem Spiel letzte Woche sagte, dass die Nerazzurri feierten, "als hätten sie das Unentschieden gewonnen", und hinzufügte, dass sie ein gefährliches Team für jeden Rivalen sind (via ESPN).

Seine Worte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und erreichten Henrikh Mkhitaryan, Mittelfeldspieler von Inter, der in der Pressekonferenz am Dienstag gefragt wurde, dass es sich nicht um eine "riesige Feier" gehandelt habe. "Jeder kann sagen, was er will. Wir wissen, was wir getan haben, wir wissen, dass wir nach dem ersten Spiel einfach nur glücklich waren, es war kein riesiger Jubel", sagte der Armenier.

"Es gibt viele Leute, die außerhalb des Spielfelds und außerhalb des Vereins sprechen, und wir versuchen, nichts davon zu hören oder zu hören."

In der eigenen Pressekonferenz der Bayern am Dienstag sagte Harry Kane, dass er das "im Moment mit den Emotionen nach dem Spiel" gesagt habe. "Ich bin mir sicher, wenn wir gewinnen und weiterkommen, würde es eine Feier für uns geben. Es ist Fußball, es ist, was es ist."

Inter empfängt heute Abend um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ die Bayern. Mit nur einem Tor Unterschied ist die K.o.-Runde noch weit offen und es kann alles passieren, und Inter darf sich nicht ausruhen. Barcelona und Paris können das bezeugen.