Daniil Medvedev, der immer noch am Flughafen Dubai gestrandet ist, könnte Indian Wells verfehlen

Daniil Medwedew lebt einige außergewöhnlich seltsame Tage. Am Sonntag hob er die Dubai Open Trophäe, ATP 500, ohne das Finale zu spielen, da sein Rivale Tallon Griekspoor wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel vor dem Spiel zurückzog.

Medwedew hat nun 23 Titel und allein 2026 zwei gewonnen, nach Brisbane International (ATP 250) im Januar. Doch die Freude, einen Titel zu gewinnen, verwandelte sich in Verzweiflung, als er am Dubai International Airport festsitzt, weil der Luftraum nach den zwei Tagen geschlossen ist und nun der dritte Tag der Angriffe zwischen den USA und Israel auf den Iran eintritt, die als Vergeltung für Bombardierungen von Luftwaffenstützpunkten in den Emiraten, Katar oder Saudi-Arabien dienen.

Medwedew sagte: "Niemand weiß, wann wir fliegen können. Es ist unklar, ob das lange anhalten wird oder nicht", da er seit Sonntag am Flughafen von Dubai festsaß. Und er ist nicht allein: Tallon Griekspoor und Andrey Ruvlev blieben ebenfalls am Flughafen zurück, ohne einen Ort, an den sie gehen können, und mit der realen Möglichkeit, die Indian Wells-Auslosung zu verpassen, die heute Abend für das Turnier am 4. März beginnt.

Bereits am Dienstag musste er seine Teilnahme am Mixed-Doppel-Ausstellungsturnier vor Indian Wells absagen, wo er eigentlich mit Mirra Andreeva antreten sollte.

Medwedew, bekannt für seine häufigen Ausbrüche am Hof, sagte, dass er im echten Leben ruhiger sei. "So seltsam das klingt, auf dem Spielfeld bin ich sehr emotional, aber im echten Leben könnte es mir tatsächlich helfen, manchmal emotionaler zu sein – also ist für mich alles normal", sagte Medwedew in russischen Medien (via Reuters). "Natürlich habe ich viele Nachrichten von Freunden und Familie erhalten, und alle sind besorgt, aber ich kann meinerseits sagen, dass alles in Ordnung ist."