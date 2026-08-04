In Washington wird der Ausnahmezustand ausgerufen, während Waldbrände durch die US-Region ziehen

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Da der Planet weiter erwärmt, werden die Sommermonate immer gefährlicher, da Dürren, Hitzewellen und Waldbrände unermesslichen Schaden und Probleme verursachen. Während große Teile Europas mit besorgniserregenden Waldbränden zu kämpfen haben, insbesondere in Spanien, Frankreich und Griechenland, stehen auch die Vereinigten Staaten vor eigenen Problemen.

Sky News berichtete, dass im Bundesstaat Washington der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, da die nordöstliche Region des weiteren Landes mit Waldbränden konfrontiert ist, die rund 250.000 Acres Land verwüsten. Dies führte dazu, dass 60.000 Menschen ohne Zuhause zurückblieben, während viele andere evakuiert werden, falls sie sich im Pfad der Brände wiederfinden, die sich aufgrund starker Winde und hoher Temperaturen jederzeit ändern können.

Es wird erwähnt, dass bislang keine Verletzten oder Todesfälle gemeldet wurden, aber mehrere Gebäude wurden niedergebrannt oder zerstört. Ebenso wurde das Abbrennen im Freien und in der Landwirtschaft bis Ende September verboten, um weitere Brände zu verhindern, während Feuerwerk außerhalb lizenzierter Ausstellungen nicht mehr verwendet werden darf.

Der US National Weather Service hat die Situation kommentiert und bezeichnet sie als eine "besonders gefährliche Situation", während Gouverneur Bob Ferguson die Bewohner aufforderte, "ihren Teil dazu beizutragen, unseren Staat unter diesen extremen Bedingungen zu schützen."