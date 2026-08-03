Griechische Feuerwehrleute kämpfen gegen einen großen Waldbrand nordwestlich von Athen

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Neulich berichteten wir über die neue "Ostfront" mit Waldbränden, die sich in Europa ausbreiteten, als auf Kreta und auf dem Peloponnes Brände ausbrachen und drei Feuerwehrleute ums Leben kamen. Und die Nachricht kam kurz nach den verheerenden Bränden in Spanien und Frankreich und inmitten einer vierten Hitzewelle, die Brände extrem schwer zu kontrollieren macht.

Jetzt informiert uns Reuters über die Brände in Griechenland, während 400 Feuerwehrleute und 21 Flugzeuge am vierten Tag einen großen Waldbrand nordwestlich von Athen bekämpfen. Starke, unregelmäßige Winde treiben Flammen durch Kiefernwälder, Ackerland und nahegelegene Gemeinden, was, wie in anderen Ländern zu beobachten, Evakuierungen über Land und See erzwingt.

Zwei Besatzungsmitglieder starben, als ein Feuerwehrhubschrauber in der Nähe von Psatha nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Hubschrauber in der Luft abstürzte, während Griechenland noch immer von den genannten Todesfällen erschüttert ist. Die Reaktion des Landes steht unter Druck sowohl durch Wetter- als auch durch Infrastrukturprobleme, da Winde einige Wasserbomber daran gehindert haben, Meerwasser zu sammeln, die Besatzungen bereits erschöpft sind und fehlerhafte Stromleitungen als Hauptursache der jüngsten Brände genannt werden.