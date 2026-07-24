Spanien von Waldbränden verwüstet: Regierung erklärt den nationalen Notstand und bittet die Europäische Union um Unterstützung

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Spanien erlebt einen der schlimmsten Sommer in Bezug auf Waldbrände, mit über 130.000 verbrannten Hektar im Jahr 2026, von denen laut Schätzungen von RTVE fast die Hälfte Waldhektar sind. Derzeit gibt es mehrere aktive Brände, darunter eines der größten seit Jahren, La Mierla in Guadalajara, das bereits 35.300 Hektar verbrannt hat und nach wochenlanger Zerstörung bereits "estabilisiert" ist.

Einer der jüngsten Brände im Südwesten der Gemeinschaft Madrid und der Provinz Ávila, der bereits über 6.000 Hektar verbrannt und die Evakuierung von über 11.000 Menschen erzwungen hat, hat in den betroffenen Regionen aufgrund der raschen Ausbreitung, gleichzeitiger Fronten (die zu einer zusammengelaufen sind) und der Gefahr für Bevölkerung und Umwelt den nationalen Notstand ausgerufen. Die kritische Lage hat die Regierung über die Military Emergency Unit (UME) dazu veranlasst, Unterstützung bei der Europäischen Union anzufordern.

Wie von El Diario.es berichtet, hat Spanien den Europäischen Reaktionsmechanismus genutzt, um Unterstützung von anderen EU-Ländern zur Bekämpfung der Waldbrände in Madrid und Ávila zu suchen. Dies wird dazu führen, dass mindestens vier Starrflügel-Feuerlöschflugzeuge von Griechenland und Italien entsandt werden. Die Brände in Madrid und Ávila werden auch Unterstützung aus anderen Regionen Spaniens erhalten.

Diese Situation unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem, was in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Portugal oder Italien passiert, was sich in einem extrem warmen Sommer, der durch den Klimawandel zur Norm wird, noch verschärft wird. Anfang dieses Monats verursachte ein Waldbrand in Almería 13 Opfer, die meisten davon ausländische Touristen, die auf einer Straße gefangen waren.