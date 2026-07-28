Die vierte europäische Hitzewelle ist da, während Frankreich mit der "schwersten Brandsituation seit dem Zweiten Weltkrieg" zu kämpfen hat.

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Letzte Woche berichteten wir über das schnell ausbreitende Feuer, das Tausende von Hektar westlich von Bordeaux verbrannte. Stand heute schreibt Reuters, dass Feuerwehrleute gleichzeitig mit Frankreich, Spanien (das ebenfalls mit verheerenden Bränden zu kämpfen hat) und weiteren Ländern mit der vierten großen Hitzewelle innerhalb eines Monats in diesem Sommer konfrontiert ist, was das Löschen von Feuern noch komplizierter machen wird.

Die Temperaturen in der französischen Region werden voraussichtlich stark ansteigen und morgen (Mittwoch, 29. Juli) 37 ºC erreichen, während trockene Kiefernwälder weiterhin gefährliche Brandbedingungen anheizen. Das Feuer im Bordeaux-Gebiet ist zu einem der schlimmsten Waldbrandnotfälle Frankreichs seit Jahrzehnten geworden, so sehr, dass Präsident Emmanuel Macron die Situation als die schwerwiegendste seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete, mit bereits 42.000 Hektar im Landes-Gebiet.

Wieder einmal prägen Massenevakuierungen die Notfallreaktion. Rund 220.000 Menschen, darunter sowohl Bewohner als auch Urlauber, wurden bisher evakuiert, obwohl berichtet wurde, dass einige Menschen in der Nähe von Biscarrosse nach Hause zurückkehren, da sich die Lage allmählich verbessert. Die Behörden warnen, dass Wind, Dürre und erneute Hitze zu Flammen führen können (wenn ein scheinbar kontrolliertes Feuer plötzlich wieder aktiv oder stärker wird).