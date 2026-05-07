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US-Präsident Donald Trump hat die MMA-Kämpfer ins Weiße Haus eingeladen, die am 14. Juni, dem Tag von Trumps 80. Geburtstag, beim UFC-Event im Weißen Haus auftreten und an den Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten teilnehmen werden. Die spanisch-georgische Mixed-Martial-Künstlerin Ilia Topuria wird neben dem Amerikaner Justin Gaethje auftreten und im Hauptkampf des Abends auftreten. Der Brasilianer Alex Pereira und der Franzose Cyril Gane werden das Co-Hauptevent sein.

Die UFC Freedom 250 versuchten, Conor McGregor und Jon Jones anzulocken, aber das Hauptevent bleibt spannend: Topuria, die nach einigen Monaten Pause zurückkehrt, weil er, wie er sagte, Opfer von Exortion war, von Trump als "der Mann, der nicht härter werden kann" zurückkehrt: Mit 29, immer noch ungeschlagen, wird er seinen Leichtgewichtstitel gegen Gaethje verteidigen, der während Topurias Abwesenheit Paddy Pimblett um den Interims-Leichtgewichtsgürtel besiegte.

"Ich möchte Ihnen danken, dass Sie uns diese Gelegenheit gegeben haben, das größte Event in der Geschichte des Sports auszurichten. Ich möchte auch Gott danken, dass er uns diesen wunderschönen Tag und die Gelegenheit gegeben hat, zu erleben, wie es ist, im Oval Office zu sein", sagte Topuria dem Präsidenten während der Veranstaltung, bei der der Gürtel enthüllt wurde und bestätigt wurde, dass der Ring auf der Ellipse errichtet wird, dem großen Park gegenüber dem South Portico des Weißen Hauses und neben dem National Mall in Washington, D.C.

Tatsächlich zeigte Topuria sein Mitgefühl für Trump und sagte sogar: "Ich hätte nie gedacht, dass Sie so freundlich sein würden." Trump hat den Schlag gut aufgenommen. "Ich habe ein falsches Bild."