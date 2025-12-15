Ilia Topuria behauptet, er sei Opfer von Erpressung wegen falscher häuslicher Gewalt geworden

HQ

Ilia Topuria hat auf seiner Instagram-Seite eine ausführliche Erklärung veröffentlicht, in der er behauptet, erpresst worden zu sein, um falsche Vorwürfe häuslicher Gewalt zu verbreiten, und erklärte, dass er sich entschieden habe, eine Pause vom Kämpfen einzulegen und zu schweigen, um seine Kinder zu schützen, sich aber nun zu äußern, um "falsche Narrative zu stoppen, die sich festsetzen".

"In den letzten Monaten wurde ich massivem und inakzeptablem Druck ausgesetzt, einschließlich Drohungen, falsche Vorwürfe häuslicher Gewalt zu verbreiten, sofern finanzielle Forderungen nicht erfüllt würden. Diese Vorwürfe sind völlig unbegründet. Die Wahrheit ist keine Frage der Meinung – sie ist eine Frage der Beweise."

'El Matador' behauptet, alle Beweise zu haben, um seine Unschuld vor Gericht in Fällen von Erpressung, Beweisfälschung, Veruntreuung von Geldern und persönlichem Eigentum sowie mehreren Drohungen zu beweisen.

"Meine ursprüngliche Entscheidung, zu schweigen, wurde ausschließlich getroffen, um meine Kinder zu schützen, die der wichtigste Teil meines Lebens sind. Ich habe jedoch verstanden, dass Schweigen unter diesen Umständen die Wahrheit nicht schützt – es erlaubt falschen Erzählungen, sich durchzusetzen.

Viele Menschen haben ähnliche Situationen erlebt, und immer wieder hat das Rechtssystem letztlich die Fakten geklärt. Heute trete ich nicht nur für meine Familie und mich selbst vor, sondern auch, um zu zeigen, dass niemand gezwungen werden sollte, Einschüchterung, Manipulation oder Angst nachzugeben."

"Diejenigen, die mich kennen, können bezeugen, dass ich niemals Gewalt jeglicher Art ausgeübt habe und dass mein Leben und meine Karriere stets von Disziplin, Respekt und Integrität geleitet wurden." Topuria beendet die Aussage mit den Worten, dass er aus Respekt vor seinen Kindern keine weiteren Kommentare zu dem Thema abgeben wird.

Ilia Topuria wird seinen UFC-Leichtgewichtstitel halten, während ein Interimskampf stattfindet

Topurias Entscheidung, zumindest die ersten drei Monate 2025 eine Pause vom Kämpfen einzulegen, bedeutet, dass sein eigentlich verteidigender Leichtgewichtstitel auf Eis gelegt wird, und die UFC wird am 24. Januar beim UFC 324 einen Interimskampf zwischen Paddy Pimblett und Justin Gaethje veranstalten.